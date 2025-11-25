Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”

Marilu e pusă pe schimbări în viața ei, după primul eșec din ”lupta” cu fostul iubit, Iustin Petrescu. Roșcata a transmis primul mesaj după hotărârea instanței care îi dă dreptate acestuia într-o primă etapă a procesului. Află în articol ce vrea să facă!

Scandalul dintre Marilu și Iustin a ținut primele pagini pentru o perioadă de timp. Mai apoi, a urmat o pauză în care nimeni nu a știut ce se întâmplă cu procesul, iar ieri a venit prima decizie a instanței.

Marilu face schimbări radicale, după decizia instanței

La doar câteva ore după victoria lui Iustin Petrescu, Marilu Dobrescu a postat mai multe fotografii alături de iubitul ei și a mărturisit ce planuri are pentru viitor: o nouă locuință, o mărime diferită la sutien și amenajarea întregii case.

„Ultimele săptamăni până: ne mutăm LA CASA NOASTRĂ🥹🏠 (am fost acceptați, gata, OMG!), până îmi schimb mărimea de la sutien (documentez tot), devin designer de interior odată cu toată amenajarea noii case și levitez pentru că efectiv toate s-au așezat. Când te aștepți mai puțin, atunci vin toate…. fix cum zicea bunica-mea. Avea dreptate 🤭 #staytuned”, a scris Marilu în mediul online.

Reacția lui Iustin Petrescu

După decizia instanței, Iustin Petrescu a mărturisit că nu și-a dorit acest scandal, dar a fost nevoit să se apere.

„Eu am încercat să fiu cât se poate de de treabă și cât se poate de cu bun simț. Cumva de bun simț mi s-a părut să scot videourile pe care le-am avut cu ea cu pisica, spre exemplu. Nu mi-am dorit deloc scandalul ăsta, nu este frumos, nu am cum să nu fiu fericit, pentru că este un câștig și este un câștig pentru foarte mulți oameni.”, a spus Iustin Petrescu.

