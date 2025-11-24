Acasă » Știri » Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă

Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă

De: David Ioan 24/11/2025 | 17:54
Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă
Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu. Sursă foto: captură video YouTube

Se anunţă prima victorie în instanţă pentru Iustin Petrescu. Curtea de Apel a aprobat ordonanţa preşedinţială depusă de acesta, Marilu fiind nevoită să înlăture un anumit videoclip de pe YouTube şi să nu mai posteze despre el pentru moment. Decizia, este definitivă şi executorie, dar măsura este doar provizorie până la soluţionarea procesolui de fond.

Disputa judecătoarească dintre cei doi a început la scurt timp după ce Marilu a postat pe canalul ei de YouTube un clip video intitulat „Totul despre abuzatorul meu” în care susţine că fostul iubit, Iustin Petrescu, ar fi abuzat-o. Videoclipul are peste o oră, iar influenceriţa relatează presupule abuzuri la care acesta a supus-o, dar şi cum s-a încheiat relaţia dintre ei.

Care a fost părerea fostului iubit

Reacţia lui Iustin a fost una singură: acesta a dat-o în judecată, cerându-i despăgubiri. Totodată, a mai depus şi  ordonanţă preşedinţială prin care instanţa poate dispune o măsură provizorie, până la decizia pe fond, care dacă este acceptată decizia este aplică imediat şi rămâne valabilă  până la soluţionarea procesului principal.

Iniţial, Tribunalul Bucureşti a respins ordonanţa, lucru care a fost contestat de Iustin Petrescu la Curtea de Apel. Decizia a venit abia pe 24 noiembrie, din cauza protestului magistraţilor, dar un lucru este cert: S-a decis defintiv să fie schimbată sentinţa Tribunalului.

Ce s-a decis la Curtea de Apel. Clipul lui Marilu, interzis

Conform paginademedia.ro, instanţa a admis apelul lui Iustin Petrescu, iar Marilu Dobresu este obligată să ia măsuri asupra conţinutului postat.

„Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că: Admite în parte cererea. Obligă pârâta să restricţioneze accesul public la videoclipul „Totul despre abuzatorul meu” postat în data de 30.05.2025 pe canalul de Youtube al acesteia până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului nr. 21133/3/2025.

Obligă pârâta să restricţioneze accesul public la toate materialele foto-video-audio postate în legătură cu videoclipul „Totul despre abuzatorul meu” pe conturile de Instagram şi Tiktok ale acesteia, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului nr. 21133/3/2025.

Interzice pârâtei să publice orice alte videoclipuri sau postări cu texte defăimătoare referitoare la reclamant, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului 21133/3/2025. Obligă intimata-pârâtă la plata către apelantul-reclamant a sumei de 30 lei reprezentând taxă judiciară de timbru.

Respinge cererea formulată de intimata-pârâtă de obligare a apelantului-reclamant la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă.”

CITEŞTE ŞI: Marilu Dobrescu, la un pas de moarte în Australia! Un șofer a intrat pe contrasens: „A fost cea mai horror experiență din toată viața mea”

Marilu Dobrescu și iubitul ei vin în România! Cei doi caută de muncă: „Hai că poate jucăm hora la nunta voastră”

