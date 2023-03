Moartea bunului său prieten, Bogdan Stanoevici, retragerea de la conducerea Circului de Stat, dar și problemele de sănătate ale soțului, au determinat-o pe Sanda Ladoși să se retragă din lumina reflectoarelor pentru o perioadă. Artista va reveni pe scenă chiar de Paște, însă, până atunci, a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre planurile sale de viitor, despre anxietate, despre partenerul său, dar și despre cum se descurcă să crească doi copii adolescenți.

În cadrul interviului exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Sanda Ladoși a abordat inclusiv subiectul participării în cadrul unei emisiuni de tipul „America Express”. Cântăreața a menționat că nu i s-a făcut o propunere în acest sens, însă ar fi capabilă de a se descurca în orice situație.

„Mă încărcam eu negativ„

CANCAN.RO: Sanda, ce faci în prezent? Nu mai știm multe lucruri despre tine. Te-ai întors la muzică…

Sanda Ladoși: Încerc să gândesc niște proiecte, dar care să fie fără încrâncenare, să fie frumoase, nu oricum. Nu mai am nici vârsta, nici starea pentru altceva. A fost o perioadă în care nu am avut dispoziția să mai urc pe scenă. Am mers pe principiul că atunci când e hărăzit să faci ceva, vei face. Dacă nu, înseamnă că atâta a fost hărăzit, că atâta a fost termenul. Starea mea sufletească și mentală nu era ok atunci să cânt. Și nu am mai făcut-o. Mi-am permis acest lux. Dar am avut credință. Ce e al meu e pus deoparte. Am încercat să-mi educ răbdarea. Chiar de Paște, voi avea concert în Israel. Plec și-n Madrid, nu mai ieșisem demult în afara granițelor ca să cânt. Eu merg pe principiul Dumnezeu e cel care decide, eu nu dau din coadă.

CANCAN.RO: Ai fost vreodată certată cu vreo colegă de scenă?

Sanda Ladoși: Am evitat mereu asta. Mă încărcam eu negativ. M-am înțeles bine cu lumea sau am fost diplomată. Acolo unde nu am avut comunicare suficientă, m-am retras.

CANCAN.RO: Ai vreun obicei la care nu renunți?

Sanda Ladoși: Mă străduiesc ca o dată pe an, copiii să meargă la schi. Cu tabăra nu ne-a ieșit. Au mai crescut, le trebuie pârtii mai mari, iar singura pe care o cunoaștem noi e Postăvaru. Plecarea afară era un deranj prea mare, pentru că eu conduc, eu centrez, eu dau cu capul. Era prea obositor. Plus că trebuie să te asociezi cu o familie cu copii, acum ei sunt mari și se plictisesc dacă nu au companie. Așa, în țară, se mai întâlnesc cu alții pe pârtie. De aceea ne-am dus în ultima vacanță, din februarie, la munte.

Eu schiez de la 30 de ani, am luat-o treptat. Am avut răbdare să cresc, acum o fac foarte bine. Am, schiat în fiecare an ca să mă mențin. Am făcut-o din plăcere. E o independență specială.

CANCAN.RO: Ai condus, o perioadă bună, Circul de stat, alături de Bogdan Stanoevici..

Sanda Ladoși: Și în ziua de astăzi se vorbește despre ce am realizat noi acolo. Ei trăiesc pe toată investiția pe care noi am făcut-o, pe tot ce am construit noi acolo. Adrian Daminescu s-a retras pe caz de boală. Interimar e acum un băiat pe care Bogdan îl făcuse director artistic.

„Ce bună aș fi la America Express”

CANCAN.RO: Ți s-a propus vreodată să participi la vreun show gen „America Express”?

Sanda Ladoși: Nu mi s-a propus. Chiar râdeam cu o prietenă, amândouă suntem sportive. Eu mănânc toate scârnăviile, lumea nici nu se uită la ele. Și-mi zicea, ce bună aș fi eu la acest show. Mulțumesc lui Dumnezeu, m-aș descurca oriunde. Așa mi-am educat și copiii, să se adapteze, să mănânce orice, să nu strângă din nas, să se descurce. Așa vor avea mai multe șanse. Uite ce se întâmplă în ziua de astăzi. Ajungi să mănânci greieri, săracii, mai bine i-ar lăsa în iarbă.

CANCAN.RO: Ai accepta?

Sanda Ladoși: În clipa asta, nu știu dacă aș avea stare. Depinde cum mă prinde propunerea în acel moment.

De ani de zile nu mai deschide televizorul: „Mă simt agresată”

CANCAN.RO: Urmărești astfel de show-uri?

Sanda Ladoși: Eu nu deschid televizorul, nu mă uit la nimic, e doar un obiect de mobilier de pe care șterg praful. Acum dacă chiar mă interesează ceva, intru pe google. Mă simt agresată. Televizorul este o formă de agresiune fizică imensă. De ani de zile nu mă uit.

CANCAN.RO: Nici măcar la aparițiile tale?

Sanda Ladoși: La mine nici atât nu mă uit. Sunt foarte analitică, foarte critică și sigur ceva nu-mi va plăcea. Mă autodesființez. Și pentru ce să mă enervez, las-o așa, să se ducă în eter. Pacea mea interioară e cea mai importantă. Și cum să o fac, decât protejându-mă. Doar eu mă pot ajuta.

„Când auzeau de ziua mea, li se făcea rău”

CANCAN.RO: Vei sărbători cu soțul acest început de martie? Ziua Femeii?

Sanda Ladoși: Nu fac capăt de țară din niciun eveniment, nici de ziua mea, nici de a copiilor. Ne comportăm normal. Pentru ce? Nu mă interesează. Și așa i-am învățat și pe copii. Fiul meu, de vreo 4-5 ani în afară de tort nu vrea nimic. Ioana ar fi pe zona asta mai exhibiționistă, dar o ponderez. Ea își mai dorește, fiind mai extrovertită. Au 14 și 16 ani, trebuie să mai crească. Eu am avut doar două zile de naștere, la 14 și la 18 ani. La 14 ani cu un grup de prieteni, la bunica, mama nici nu-și amintește de această aniversare. Nici acum nu sărbătoresc. Eu m-am născut pe 2 ianuarie, iar lumea e obosită, nu a ieșit din beție. Și când auzeau de ziua mea, li se făcea rău… așa că mi-am zis, nu mai fac niciodată nimic. Anul ăsta am fost la film cu prietena mea. Doar atât! I-am zis și fetei mele… De data asta îmi dă ea mie liber, m-a trimis la plimbare de acasă, de ziua ei. S-a întors roata. Dar nu m-am supărat. I-am spus că următoarea petrecere va fi la 18 ani. Cu ieșitul afară nu-s de acord, până la 18 ani cu clubăreala. De mici le-am tot zis, ca să se obișnuiască cu ideea că până la majorat eu răspund de ei, să nu vină cu pretenții.

Clinciuri cu soțul, din cauza stilului său milităresc de a fi

CANCAN.RO: Se pare că tu ești mâna de fier în familie…

Sanda Ladoși: Soțul e mai permisiv, dar e totuși înțelept. Avem discuții pe tema asta și înțelege. La început am avut clinciuri cu el, din cauza asta. Că nu era de acord cu stilul ăsta al meu milităresc, specific capricornului. Am văzut însă părinți mai duri ca mine. Mai restrictivi, există și mai rău. Eu merg pe echilibru, ca să nu fie frustrat copilul, trebuie să aibă și una și alta. Acum de fiecare dată când apare ceva, vorbim, dezbatem. Pentru fiecare subiect încercăm să găsim soluțiile cele mai potrivite, pentru că e spre binele suprem al copilului.

CANCAN.RO: Cât te-a ajutat soțul în creșterea copiilor?

Sanda Ladoși: 98,9 la sută eu m-am ocupat de copii, dar mi-a și plăcut. Faptul că sunt învățătoare la bază, m-a ajutat enorm. Oricum el e genul care preferă varianta să fie cineva care duce grosul, iar el doar dacă i se cere suportul, altfel nu se bagă. Ceea ce mie mi-a convenit, pentru că nu bulversam copiii. Nici eu nu m-am băgat peste deciziile lui. Am căutat varianta aceea, când nu am fost de acord cu el am intervenit, i-am explicat și a înțeles. Întotdeauna am avut o comunicare bună legată de copii, exceptând partea de început. Atunci au fost discuții. El fiind mai permisiv, milităria mea coborâtă din pod nu a fost pe gustul său. Dar i-am zis, cine se ocupă 98 la sută de ei? Păi eu, atunci lasă-mă în pace.

Speriat de boală, Ștefan Tache a renunțat la toate excesele

CANCAN.RO: Cum se mai simte? S-a vindecat de afecțiunea avută?

Sanda Ladoși: Își ține problemele sub control. E foarte echilibrat. A ajuns la vârsta la care și-a dat seama cât de importantă este sănătatea. Mă bucur că a înțeles niște lucruri. A renunțat în primul rând la orice fel de exces, la fumat. I-a plăcut și partea cu gașca, cu distracția, cu șprițuiala, toate le-a șters, ușor, ușor. Nu mai fumează deloc. Și-a făcut o promisiune, când i s-a născut nepoata, fata fetei lui din altă căsătorie, și care acum a făcut 18 ani.

A fost doar suspect de cancer. Din cauza unor polipi, dar s-a speriat. A avut probleme serioase cu sănătatea.

„Pe mine mă las la urmă. De trei-patru luni nu reușesc să mă vopsesc”

CANCAN.RO: Spuneai că tu centrezi, tu dai cu capul…

Sanda Ladoși: Îmi place să mă implic în tot. De multe ori, pe mine mă las la urmă. Sunt ultima în priorități. De exemplu, nu reușesc să mă vopsesc de trei patru-luni. Mi se pare așa de puțin important..Nu am timp să-mi spăl mașina, de fiecare dată apare ceva mai important. Sau nu-mi place să stau la coadă. Și atunci, mă enervez și plec. Sau când am timp, plouă și nu are sens să o spăl. Așa că merg pe priorități. Părerea mea e singura care contează în ceea ce mă privește pe mine. Încerc să le împac pe toate, asta încerc să-i învăț și pe copii. De aceea le și fac, ca și ei să vadă. Fac multe lucruri deodată, în același timp, cu coordonare, dar chiar nu e ușor. Dar se poate. Tuturor le vine rândul. Să ne domolim nerăbdarea și să le rezolvăm, în funcție de importanța lor.

Vei fi plecată și de Paște. Scapi să mai intri în bucătărie. Va găti soțul?

Dar de unde…Acestea sunt lucruri care nu se schimbă, le voi face dinainte. Pot să le fac singură, dar am o doamnă care mă ajută atunci când e volumul mai mare. Soțul nu știe să gătească. Trebuie să-ți și placă să faci asta, atunci totul e ușor.

