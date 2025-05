”Mi-am pus cortul în cimitir!” Sanda Ladoși are peripeții, nu glumă! Acum le-a scos la iveală: acrobația cu cântec care a dat fiori, mesagerii trimiși de Dumnezeu și…

Sanda Ladoși a fost la furat de mere dulci, dintr-un cimitir, la miezul nopții, cu un cort montat între cruci, pași pe crengi uscate și țipete de sperietură din partea însoțitorilor! Nu, nu este o secvență desprinsă dintr-un film, ci un lucru real, despre care însăși artista povestește într-un interviu exclusiv, pentru CANCAN.RO. Și tot ea adaugă că nu i-a fost niciodată frică de moarte și că tot timpul a fost dispusă să accepte noi provocări care mai de care mai „nebunești”.

Într-un interviu neașteptat de sincer, Sanda Ladoși își deschide sufletul și ne vorbește, printre altele, despre prima ei întâlnire cu muzica fado, o provocare acceptată fără să stea pe gânduri, dar și despre copilăria trăită la intensitate maximă, despre curajul de a cânta atârnată în aer și despre frumusețea inconștienței de a fura mere noaptea, în cimitir.

Altfel, dincolo de scenă, artista alege autenticitatea, evită machiajul, se ține departe de intervenții estetice și mizează pe echilibru și bucuria lucrurilor simple.

Sanda Ladoși: „Recunosc că a fost o îndrăzneală”

CANCAN.RO: Bună, Sanda. Te-am auzit cântând o melodie portugheză și ai zis că e o premieră…

Sanda Ladoși: Premieră absolută. Nu am cântat în viața mea așa ceva. Alții spun că am timbrul vocal potrivit pentru așa ceva. Recunosc că a fost o îndrăzneală pe care am avut-o. Nu am experimentat până acum muzica fado. O iubesc, o ascult, îmi place foarte mult pentru că e așa, pe sufletul omului. Dar nu am îndrăznit să mă bag pe domeniul acesta. Până când Marina Almășan m-a întrebat dacă știu să cânt muzică fado. Și i-am zis că nu, dar uite, pentru tine, voi încerca să învăț ceva. Am ascultat câțiva artiști, aveam o idee, dar am vrut un cântec cu care să antrenez publicul, să fim împreună cu toții.

Citește și SANDA LADOȘI, INTERVIU FĂRĂ PERDEA PENTRU CANCAN.RO: ”AMERICA EXPRESS” I-AR VENI CA O MĂNUȘĂ! ”MĂNÂNC TOATE SCÂRNĂVIILE!” + CLINCIURILE CU SOȚUL

CANCAN.RO: Vei mai repeta astfel de momente?

Sanda Ladoși: Din punctul meu de vedere, muzica fado implică o anumită educație în a cânta. Să zicem că acum am spart gheața. Dar trebuie multă muncă. Mi-ar plăcea întâi să o studiez.

Sanda Ladoși, despre acrobația de la circ: „Am vrut să văd dacă pot”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut?

Sanda Ladoși: Cred că în afară de copilărie, unde am fost mai nebună decât Ion Creangă în ”Amintiri din copilărie”, gestul cel mai nebunesc a fost cel de la circ, momentul de acrobație aeriană și cântat live, în același timp. În rest, niște copilării. Eram foarte băiețoasă și mă antrenam cu băieții în anumite nebunii. Dar așa, ca profesionist și ca adult, repet, e experiența cu acrobația pe care mi-am dorit-o demult și am vrut să văd dacă pot face așa ceva.

Eu cred că noi toți, dacă muncim, dacă depunem efort, dacă avem credință și energie bună putem atinge orice gânduri ne trăznesc prin cap. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat creativi, extrem de bogați. Și cred că suntem capabili de foarte multe și cel mai bine e să ne concentrăm pe foarte multe lucruri frumoase și bune.

CANCAN.RO: Ești omul surprizelor. Ce alte gânduri trăznite mai ai?

Sanda Ladoși: În clipa asta nu am, acum încerc să depășesc o etapă și să mă obișnuiesc cu ea. Dar probabil de-a lungul timpului vor apărea provocări. Și probabil că Dumnezeu îmi trimite mesageri care să-mi spună să fac lucruri pe care și eu mi le doresc, dar nu îndăznesc să le pun în aplicare. Pentru că întotdeauna am fost de principiul că fiecare trebuie să-și păstreze linia, să evolueze, să fie din ce în ce mai bun în domeniul său. Dar câteodată e bună această rupere.

CANCAN.RO: De ce spui asta?

Sanda Ladoși: Ca un exemplu îl dau pe marele actor Ștefan Iordache, căruia îi plăcea foarte mult să cânte. El era magnific pe scenă. Transmitea atâta emoție, am fost la piesele lui de teatru, era extraordinar. Dar avea nevoie de supape. Iar muzica noastră, duetele pe care le-am făcut împreună, au fost momentele sale de relaxare și eliberare. Cred că toți avem nevoie. Și uite așa îți mai descoperi, nu știu dacă neapărat talente, dar îți satisfaci niște plăceri.

(Nu rata: PRIMA APARIŢIE PUBLICĂ A SANDEI LADOŞI, DUPĂ CE A FOST SĂLTATĂ DE MASCAŢI! CE A FĂCUT ARTISTA)

Cu cortul, noaptea în cimitir: „Nu regret nimic”

CANCAN.RO: Ai fost și la furat de cireșe, ca-n Amintiri din copilărie, dacă tot l-ai pomenit pe Ion Creangă?

Sanda Ladoși: Am fost la furat de mere dulci, în cimitir. Noaptea. A fost groaznic. Eram vreo 10-12 copii și fiecare pas pe care-l făceam pe vreo creangă uscată îți dai seama ce emoții ne dădea. Cât creier să ai să te duci noaptea în cimitir. Dar asta-i frumusețea copilăriei și inconștiența.

CANCAN.RO: Și când ai ajuns acasă?

Sanda Ladoși: Păi ce, a știut cineva unde am fost? În niciun caz. Dar mi-am pus cortul în cimitir. Deci aveam eu ceva cu zona asta. Nu mi-a fost niciodată teamă mie, personal. Dar ne antrenam. Când se mai auzea câte un fâșâit că trecea veun animal, și țipa vreunul dintre noi, atunci ne speriam de sperietura lor și chiuiam. Dar repet, mie nu mi-a fost niciodată teamă de subiectul acesta. Cert este că a fost amuzant. Am niște amintiri foarte frumoase și nu regret nimic, pentru că ele mi-au colorat viața și mi-au creat o stare de bine pe care o duc acum, ca adult.

De ce se teme de operațiile estetice

CANCAN.RO: Altfel, cât timp aloci imaginii tale?

Sanda Ladoși: Foarte puțin, momentul și evenimentul. În general sunt un om foarte obișnuit, nu mă machiez niciodată.

CANCAN.RO: Sunt la modă intervențiile estetice…

Sanda Ladoși: Nu am niciuna până acum, dar am tot viitorul înainte. Nu sunt împotriva lor. Fiecare face ce vrea cu corpul lui. Temerea mea însă este că a interveni prea devreme, îți poți face mai mult rău decât bine. Și atunci am mers pe ideea că și a îmbătrâni e un lucru pe care-l poți face cu eleganță, dacă alegi asta.

CANCAN.RO: Ai vreun secret al tău?

Sanda Ladoși: Nici cu cremă nu mă dau. Mă iau așa cum sunt și încerc să cultiv mai mult partea umană decât partea aspectuală.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.