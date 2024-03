Sanda Ladoși le-a luat în „vizor” pe Inna, Delia și Theo Rose. Ce a spus despre artiste: „A fost pusă să cânte live și nu a putut”

Cântăreața Sanda Ladoși (54 de ani) a vorbit deschis, în cadrul emisiunii de la Kanal D, despre viața privată și carieră. La unul dintre subiectele discutate, artista a vorbit despre talentele muzicale românești. Iată ce a spus despre Inna, Delia și Theo Rose.

Sanda Ladoși a vorbit în cadrul emisiunii de la Kanal D, prezentată de Denise Rifai, despre industria muzicală din România. În „vizorul” artistei au intrat Inna, Delia Matache, Andra Măruță și Theo Rose.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cântăreața în vârstă de 54 de ani a făcut referire la industria muzicală actuală, în țara noastră. De exemplu, a făcut mențiuni legate de unele dintre artistele românce care au, de altfel, un succes răsunător pe scena muzicală.

A precizat, de pildă, faptul că Inna, una dintre artistele românce care au succes și la nivel internațional, nu s-ar afla pe lista preferințelor sale. În urmă cu câțiva ani, a fost întrebată cine nu ar merita să își audă piesele la radio, iar pe buzele Sandei Ladoși s-a aflat numele Elenei Apostoleanu. Precizarea a venit legată de contextul din anul 2017. Desigur, Sanda Ladoși a menționat faptul că precizarea a fost efectuată în context profesional și atât. A susținut că Inna s-ar fi aflat în situații în care nu și-ar fi putut arăta veleitățile artistice, atunci când trebuia să cânte live.

„Nu am spus că nu-mi place, am spus că este un produs, este un concept, un produs bine ambalat. Eu am vorbit despre voce, despre nimic altceva. A fost pusă în diverse situații să cânte live și nu a putut.

Nu am nicio treabă cu artistul Inna, eu nu am o problemă cu nimeni. Am dat exemplu atunci pentru că ea era foarte în vogă și ea fiind în niște studiouri în care am fost și eu și nu se poate… atâta se poate, nu am nimic cu ea. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Trăim vremuri în care scara de valori este inversă”, a spus Sanda Ladoși, în emisiunea de la Kanal D.