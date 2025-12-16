Panica sporește la Cluj: alți doi angajați ai salonului au ajuns la spital! S-a extins ancheta epidemiologică

După ce două cazuri de lepră au fost confirmate la un salon din Cluj, Direcția de Sănătate Publică a extins ancheta epidemiologică. Opt colegi ai celor două maseuze, care au fost depistate cu boala infecțioasă, au primit tratament preventiv în doză unică. Mai mult, clienții salonului de masaj sunt sfătuiți să meargă la medic.

S-a extins ancheta epidemiologică în cazul infectărilor cu lepră de la Cluj. Au fost identificate 10 persoane, dintre care opt contacți direcți, colegi de muncă ai celor două surori care lucrează la salonul de masaj. Toți angajații au fost evaluați medical, însă niciunul nu a fost confirmat drept infectat cu lepră.

Opt colegi ai celor două maseuze, care au fost depistate cu boala infecțioasă, au primit tratament preventiv în doză unică. De asemenea, două dintre persoanele considerate contacți direcți au fost internate preventiv, însă urmează să fie externate în perioada următoare.

În ceea ce le privește pe cele două surori diagnosticate cu lepră, aceasta au început tratamentul specific cu trei antibiotice și nu mai sunt contagioase în acest moment. Totuși ele vor rămâne internate încă o săptămână sub supraveghere medicală, apoi vor continua tratamentul acasă.

Un nou caz de lepră, confirmat în Europa

După România, o altă țară balcanică a confirmat primul caz de lepră. Pacientul este un bărbat și se află în prezent sub supraveghere medicală. Este vorba despre un lucrător din Nepal, care locuiește în Croația de doi ani, alături de familia sa.

Pacientul nepalez a afișat simptome de lepră și a apelat la serviciul medical de urgență. Se pare că a contactat boala în urmă cu 12 zile. Acesta se află acum sub supraveghere medicală. Bărbatului i-a fost imediat administrat tratamentul cu antibiotice. În prezent este în afara oricărui pericol și nu reprezintă un risc pentru populație.

„Un caz importat de lepră a fost înregistrat recent în Croația. Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris, iar toate persoanele apropiate au fost identificate prompt și incluse într-un program de monitorizare. Nu există nicio amenințare la adresa sănătății publice și nici niciun risc de transmitere a bolii prin contact social normal sau către populația în general. Sistemul de sănătate implementează toate măsurile necesare în conformitate cu expertiza epidemiologică și ghidurile profesionale internaționale”, a anunțat Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb.

