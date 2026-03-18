Curent mai ieftin în România: PPC lansează oferta cu preț sub 1 leu/kWh. Când plătești cel mai puțin

De: Anca Chihaie 18/03/2026 | 16:00
PPC Energie propune o nouă ofertă de furnizare a energiei electrice pentru clienții casnici, bazată pe tarif dinamic, care permite obținerea unor costuri mai reduse în anumite intervale orare. Noua opțiune, denumită „PPC Ore Smart +”, extinde perioadele în care energia este mai ieftină și încurajează consumul în momentele cu prețuri scăzute.

Conform datelor prezentate de companie, energia activă poate ajunge la un tarif de 0,348 lei/kWh în intervalele considerate „Smart”. Acestea includ orele de noapte, între 00:00 și 05:59, în timpul săptămânii, precum și întregul weekend, de sâmbătă de la miezul nopții până duminică la ora 23:59. În plus, pe durata sezonului cald, între 1 martie și 31 octombrie, tariful redus este disponibil zilnic și în intervalul 11:00–14:59.

În afara acestor perioade, prețul energiei active este stabilit la 0,823 lei/kWh. Diferența dintre intervalele cu tarif redus și cele standard devine semnificativă atunci când sunt incluse toate taxele și tarifele reglementate. Astfel, pentru un consumator casnic din București, costul final ajunge la aproximativ 0,98 lei/kWh în intervalele avantajoase și la circa 1,56 lei/kWh în restul timpului.

PPC a făcut anunțul. Este valabil doar pentru clienții noi

Modelul de tarifare dinamică este conceput pentru a stimula adaptarea consumului în funcție de fluctuațiile de preț. Practic, utilizatorii pot reduce valoarea facturilor lunare dacă își mută o parte din consum în perioadele în care energia este mai ieftină. Electrocasnicele programabile, precum mașinile de spălat sau uscătoarele, dar și încărcarea vehiculelor electrice, sunt exemple de utilizări care pot fi ajustate în acest sens.

Estimările companiei arată că un consumator cu un necesar lunar de aproximativ 300 kWh ar putea economisi anual în jur de 580 de lei dacă mută 75 kWh din consumul obișnuit în intervalele cu tarif redus. Valoarea exactă a economiilor depinde de comportamentul de consum al fiecărui utilizator și de proporția energiei utilizate în perioadele avantajoase.

Oferta este disponibilă exclusiv clienților care dispun de contoare inteligente capabile să înregistreze consumul pe intervale orare. Aceste dispozitive fac parte din sistemul de măsurare inteligentă și permit facturarea pe baza consumului real, fără necesitatea transmiterii manuale a indexului. Implementarea contoarelor inteligente este realizată de operatorii de distribuție, conform unui calendar stabilit la nivel național.

 

