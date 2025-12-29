Problema de sănătate care nu îi permite lui Miley Cyrus să susțină turnee. „E ca și cum ai alerga la maraton cu greutăți legate la glezne”

Problema de sănătate care nu îi permite lui Miley Cyrus să susțină turnee. Deși se spune adesea că o mare parte din artiștii pop de astăzi sună la fel, vocea lui „Hannah Montana” este incontestabil distinctivă.

Deși mulți cred că alte cântărețe simt un soi de invidie pe tonul ei special, artista a declarat recent, într-un interviu, că motivul din spatele vocii ei deosebite este, de fapt, o afecțiune.

Este vorba despre edemul Reinke, o inflamație cronică a laringelui, iar stilul de viață al lui Miley nu o ajută nici el deloc, scrie Music Radar. Edemul Reinke afectează stratul superficial al corzilor vocale, numit spațiul Reinke, unde acumularea de lichid interferează cu vibrația normală a vocii.

„Am avut edem Reinke, este vorba de abuzul corzilor vocale. Și faptul că am 21 de ani și stau trează, beau, fumez și petrec după fiecare spectacol nu ajută. Dar, de asemenea, în cazul meu, nu îl provoacă”, a povestit artista.

Problema de sănătate a lui Miley Cyrus

De fapt, spune Cyrus, tonul vocii ei nu a fost modelat de comportament, ci de structura ei biologică.

„Așa că vocea mea a sunat întotdeauna așa. Face parte din anatomia mea unică, așa sunt. Am acest polip foarte mare pe coarda vocală, care mi-a dat o mare parte din tonul și textura care m-au făcut cine sunt, dar este extrem de dificil să cânt cu el, pentru că e ca și cum ai alerga un maraton cu greutăți la gleznă”, povestește ea.

Drept urmare, Cyrus spune că nu se mai simte în stare să meargă în turnee, remarcând cât de solicitant și stresant poate fi pentru ea, atât fizic, cât și emoțional. În ciuda acestui fapt, spune că nu va risca să treacă printr-o operație, în încercarea de a-și face viața mai ușoară.

„Nu sunt dispusă să-l elimin, deoarece șansa de a mă trezi după o operație și de a nu mai suna ca mine există, este o posibilitate”, confirmă ea.

