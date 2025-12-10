Acasă » Știri » Ce vrea Nicușor Dan să schimbe în România. Președintele, dezvăluiri în emisiunea lui Denise Rifai!

De: Denisa Iordache 10/12/2025 | 17:05
Nicușor Dan, Președintele României, este invitat să răspundă celor mai arzătoare întrebări, aflate pe buzele tuturor. Toate răspunsurile pe care românii vor să le audă vor putea fi ascultate în ediția de sâmbătă a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, începând cu ora 23:00.

Nicușor Dan a devenit președinte în luna mai a acestui an și în prezent conduce țara într-o perioadă foarte dificilă, marcată de provocări interne și geopolitice. România are cel mai mare deficit bugetar din UE, Guvernul a adoptat pachete de măsuri drastice, tensiunile din coaliția de guvernare dau în clocot, iar românii fac cu greu față tăvălugului scumpirilor.

Nicușor Dan, pus în fața întrebării: A băgat protocolul groaza în dumneavoastră?

În această ediție, românii vor afla chiar de la liderul țării cum vede situația României la 36 de ani de la căderea comunismului, cât de dificil este să fii președintele tuturor românilor și ce și-ar dori să poată schimba până la finalul mandatului.

Telespectatorii vor putea afla și detalii din culisele mandatului prezidențial, despre deciziile care au marcat ultimele luni și despre momentele de cumpănă trăite la Palatul Cotroceni. Pe lângă cele mai provocatoare întrebări referitoare la problemele românilor, Nicușor Dan, Președintele României, va răspunde și la întrebări care pun în lumină viața sa personală.

Printre întrebările interesante la care președintele României va răspunde se numără:

  1. V-ați simțit trădat de Ilie Bolojan?
  2. Pentru ce ați mai avea astăzi curajul să dați în înscris?
  3. Care este cea mai importantă armă a lui Nicușor Dan împotriva corupției?
  4. Cât de mult ne va costa pe noi pacea din Ucraina?
  5. Aveți profesor de comunicare?

 

Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare

Ce scria pe tabla din secția în care Nicușor Dan a votat. Mesajul va fi viral!

