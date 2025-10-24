Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași. Gestul făcut de președintele României

Președintele României, Nicușor Dan, a avut parte de momente tensionate la Iași, unde a fost huiduit de mai mulți protestatari chiar la sosirea sa la Teatrul Național. Cum a reacționat acesta după ce a coborât din mașină și i-a auzit. Gestul său nu a rămas fără replică, fiind comentată de multe persoane.

Vizita președintelui Nicușor Dan la Iași, cu prilejul aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, a început într-o atmosferă tensionată. La sosirea în fața Teatrului Național, șeful statului a fost întâmpinat de un grup de protestatari care au scandat mesaje precum „Rușine!”, „Trădătorule!” și „Pleacă în Ucraina!”. Unul dintre manifestanți i-a strigat chiar că este „cel mai slab președinte”.

În loc să reacționeze agresiv, Nicușor Dan a făcut un gest neașteptat, i-a salutat calm pe cei care îl huiduiau și și-a continuat drumul spre intrarea în clădire. Gestul său a fost interpretat de unii ca o dovadă de stăpânire de sine și eleganță într-un moment tensionat.

După acest incident, președintele a participat la ceremonia festivă dedicată celor două instituții de învățământ superior, urmând apoi să viziteze compania „Antibiotice Iași” și să se întâlnească cu reprezentanți ai mediului universitar și de afaceri. În cursul zilei, Nicușor Dan a fost prezent și la o videoconferință internațională a „Coaliției de Voință”, ce reunește statele care sprijină Ucraina.

Nicușor Dan a făcut gafe de când a ajuns în funcție

Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins într-un moment stânjenitor la Copenhaga, în timpul Summitului Comunității Politice Europene. În imaginile devenite virale, se vede cum acesta îi salută pe Regele Frederic al X-lea și pe Regina Maria a Danemarcei, dar ezită să intre în fotografia de grup, așteptând ca Emmanuel Macron să își termine salutul. În cele din urmă, Regina l-a invitat politicos să se alăture, gest care a salvat situația.

Nu este prima dată când șeful statului pare nesigur în contexte oficiale. Recent, la o ceremonie din Timișoara, Nicușor Dan a fost surprins încercând să plece imediat după salutul Gărzii de Onoare, părând că nu știe exact protocolul.

