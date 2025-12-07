Acasă » Știri » Ce scria pe tabla din secția în care Nicușor Dan a votat. Mesajul va fi viral!

Ce scria pe tabla din secția în care Nicușor Dan a votat. Mesajul va fi viral!

De: Maria Iancu 07/12/2025 | 10:40
Ce scria pe tabla din secția în care Nicușor Dan a votat. Mesajul va fi viral!
Nicușor Dan la secția de votare. sursă - Mediafax
Bucureștenii își aleg astăzi, 7 decembrie, noul primar general. Funcția a rămas liberă, după ce Nicușor Dan a fost ales președinte. Șeful statului și-a exprimat votul în secția de la Școala „Luceafărul” din Capitală, unde a fost însoțit de partenera sa. Află în rândurile de mai jos ce scria pe tabla aflată în spatele membrilor comisiei.

În secția de votare în care și-a exercitat dreptul de vot Nicușor Dan, atenția publicului a fost atrasă de tabla din spate. Pe suprafața acesteia se pot observa urmele unei lecții desfășurate anterior, la ora de engleză. În partea dreaptă apare data 05.12.2025, scrisă cu cretă, cel mai probabil pentru a marca ziua cursului.

Ce scria pe tabla din secția în care Nicușor Dan a votat

Deși mare parte din spațiu este acoperit de scrijelituri și ștersături, două enunțuri rămân relativ lizibile.

Primul dintre ele este „Had already left”. Formularea pare a fi un exemplu de propoziție în limba engleză, profesorul încerca probabil să explice un timp verbal. ”. Al doilea enunț vizibil este tot în limba engleză.

Ce scrie pe tabla din secția în care Nicușor Dan a votat

Primele declarații ale șefului statului, după vot

Șeful statului a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, care însă nu și-a exprimat votul. După ce a pus ștampila, președintele a susținut o scurtă declarație de presă, în care a evidențiat importanța participării cetățenilor la alegeri.

Vreau să-i invit pe bucureșteni să iasă la vot indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic, e important ca primarul să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi, să aibă legitimitate în deciziile pe care le ia. Eu personal am votat pentru o Românie în Occident. Și pentru că e un oraș pentru care am militat pentru foarte mult timp, am votat pentru cineva care să fie sigur că nu se apropie de corupție și de mafia imobiliară, care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei. Sunt niște alegeri pentru București, alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională, dar nu mai mult de atât. Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta.

