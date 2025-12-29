Acasă » Știri » Florin Vasilică, târât în mijlocul unui scandal după moartea lui Ion Drăgan! Artistul a fost atacat fără milă: „Să vă fie rușine!”

Florin Vasilică, târât în mijlocul unui scandal după moartea lui Ion Drăgan! Artistul a fost atacat fără milă: „Să vă fie rușine!”

De: Andreea Stăncescu 29/12/2025 | 07:20
Florin Vasilică, târât în mijlocul unui scandal după moartea lui Ion Drăgan! Artistul a fost atacat fără milă: „Să vă fie rușine!”
Florin Vasilică, târât în mijlocul unui scandal după moartea lui Ion Drăgan! / Sursa foto: Social media

Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, o veste cutremurătoare pentru folclorul românesc și pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat. După confirmarea decesului, mai mulți artiști i-au adus un ultim omagiu în mediul online, printre care și Florin Vasilică, care a publicat un mesaj în memoria prietenului și colegului său de breaslă.

Postarea artistului, menită să exprime durerea și respectul față de Ion Drăgan, a generat însă și reacții neașteptate. O parte dintre internauți au lansat comentarii jignitoare, acuzându-l pe Florin Vasilică de lipsă de sinceritate și insinuând că mesajul ar fi fost scris doar pentru a atrage atenția și aprecieri în mediul online. Aceste atacuri l-au făcut să reacționeze.

În mesajul său, Florin Vasilică a rememorat legătura de lungă durată care l-a unit de Ion Drăgan, încă din tinerețe, evocând colaborările profesionale, prietenia sinceră și momentele importante trăite împreună.

„Am făcut și eu ieri o postare legată de dispariția bunului meu prieten și coleg, Ion Drăgan. Ne cunoaștem de pe vremea când eu eram puștan. Am fost colegi la Ansamblul Vlăsceanca din Videle și mi-a cântat la nuntă. În urmă cu câteva săptămâni, am filmat împreună pentru o emisiune. Vestea a venit ca un șoc pentru noi, toți cei care l-am cunoscut.

Nu pot să nu remarc ura și impertinența unora în comentarii. Câteva comentarii au fost jignitoare, unele persoane acuzându-mă că este o știre falsă pe care am postat-o ca să obțin like-uri. Oameni buni, dacă aveți net să puteți da comentarii, înseamnă că aveți net și să puteți da o căutare, să vedeți dacă informația este reală, înainte de a aduce acuze cuiva. ​În altă ordine de idei, nici în ziua de Crăciun nu vă puteți abține să vă revărsați ura și veninul din suflet? Nici la o astfel de veste tragică nu aveți gram de empatie și sensibilitate? Pe voi chiar nu vă mișcă nimic?

Fiți mai buni mereu, nu de Crăciun, nu de Paște, tot timpul anului, că nu obțineți nimic având răbufnirile acestea cretinoide și vă mai faceți și de râs. ​P.S.: Sunt curios câți dintre cei care m-au acuzat că propag o știre falsă și au jignit în comentarii vor veni să-și ceară scuze acum, când li s-a confirmat informația… Să vă fie rușine!”, a scris Florin Vasilică.

Sursa foto: Facebook

Ion Drăgan a murit în urma unui infarct

Ion Drăgan a fost găsit fără viață în locuința sa din comuna Bălești, județul Gorj, de către tatăl său. Potrivit informațiilor apărute, moartea ar fi survenit în urma unui infarct. Tragedia s-a produs la scurt timp după ce, în noaptea de Crăciun, interpretul de muzică populară vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”.

CITEȘTE ȘI: Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim omagiu copleșitor

Ce înseamnă literele NI KA de pe crucea regretatului Ion Drăgan, de fapt. Ce a apărut în fața porții sale, chiar înainte de înmormântare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima prognoză pentru primăvara 2026 în România. Ce ne așteaptă în martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Știri
Prima prognoză pentru primăvara 2026 în România. Ce ne așteaptă în martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Salată de boeuf pentru Petrecerea de An Nou, sub bagheta lui Radu Anton Roman!
Știri
Salată de boeuf pentru Petrecerea de An Nou, sub bagheta lui Radu Anton Roman!
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
Mediafax
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de călătorie impuse de Trump
Adevarul
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Mediafax
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima prognoză pentru primăvara 2026 în România. Ce ne așteaptă în martie, aprilie și mai, potrivit ...
Prima prognoză pentru primăvara 2026 în România. Ce ne așteaptă în martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Salată de boeuf pentru Petrecerea de An Nou, sub bagheta lui Radu Anton Roman!
Salată de boeuf pentru Petrecerea de An Nou, sub bagheta lui Radu Anton Roman!
BANC | „Bubulino, cât de mult a slăbit Bulă al tău! Să nu-l mai recunosc!”
BANC | „Bubulino, cât de mult a slăbit Bulă al tău! Să nu-l mai recunosc!”
Horoscop rune 29 decembrie 2025. Astăzi, Perthro deschide porțile destinului: o zi în care norocul, ...
Horoscop rune 29 decembrie 2025. Astăzi, Perthro deschide porțile destinului: o zi în care norocul, îndrăzneala și intuiția se întâlnesc
TOP 10 vedete care ridică temperatura chiar și în sezonul rece. Otniela, Bianca Drăgușanu sau „Memelusa”, ...
TOP 10 vedete care ridică temperatura chiar și în sezonul rece. Otniela, Bianca Drăgușanu sau „Memelusa”, imposibil de ignorat în cei mai îndrăzneți colanți
Calendar ortodox 29 decembrie 2025. Azi ne rugăm pentru sufletele celor 14.000 de prunci Mucenici uciși ...
Calendar ortodox 29 decembrie 2025. Azi ne rugăm pentru sufletele celor 14.000 de prunci Mucenici uciși de Irod
Vezi toate știrile
×