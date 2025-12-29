Florin Vasilică, târât în mijlocul unui scandal după moartea lui Ion Drăgan! Artistul a fost atacat fără milă: „Să vă fie rușine!”

Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, o veste cutremurătoare pentru folclorul românesc și pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat. După confirmarea decesului, mai mulți artiști i-au adus un ultim omagiu în mediul online, printre care și Florin Vasilică, care a publicat un mesaj în memoria prietenului și colegului său de breaslă.

Postarea artistului, menită să exprime durerea și respectul față de Ion Drăgan, a generat însă și reacții neașteptate. O parte dintre internauți au lansat comentarii jignitoare, acuzându-l pe Florin Vasilică de lipsă de sinceritate și insinuând că mesajul ar fi fost scris doar pentru a atrage atenția și aprecieri în mediul online. Aceste atacuri l-au făcut să reacționeze.

În mesajul său, Florin Vasilică a rememorat legătura de lungă durată care l-a unit de Ion Drăgan, încă din tinerețe, evocând colaborările profesionale, prietenia sinceră și momentele importante trăite împreună.

„Am făcut și eu ieri o postare legată de dispariția bunului meu prieten și coleg, Ion Drăgan. Ne cunoaștem de pe vremea când eu eram puștan. Am fost colegi la Ansamblul Vlăsceanca din Videle și mi-a cântat la nuntă. În urmă cu câteva săptămâni, am filmat împreună pentru o emisiune. Vestea a venit ca un șoc pentru noi, toți cei care l-am cunoscut. Nu pot să nu remarc ura și impertinența unora în comentarii. Câteva comentarii au fost jignitoare, unele persoane acuzându-mă că este o știre falsă pe care am postat-o ca să obțin like-uri. Oameni buni, dacă aveți net să puteți da comentarii, înseamnă că aveți net și să puteți da o căutare, să vedeți dacă informația este reală, înainte de a aduce acuze cuiva. ​În altă ordine de idei, nici în ziua de Crăciun nu vă puteți abține să vă revărsați ura și veninul din suflet? Nici la o astfel de veste tragică nu aveți gram de empatie și sensibilitate? Pe voi chiar nu vă mișcă nimic? Fiți mai buni mereu, nu de Crăciun, nu de Paște, tot timpul anului, că nu obțineți nimic având răbufnirile acestea cretinoide și vă mai faceți și de râs. ​P.S.: Sunt curios câți dintre cei care m-au acuzat că propag o știre falsă și au jignit în comentarii vor veni să-și ceară scuze acum, când li s-a confirmat informația… Să vă fie rușine!”, a scris Florin Vasilică.

Ion Drăgan a murit în urma unui infarct

Ion Drăgan a fost găsit fără viață în locuința sa din comuna Bălești, județul Gorj, de către tatăl său. Potrivit informațiilor apărute, moartea ar fi survenit în urma unui infarct. Tragedia s-a produs la scurt timp după ce, în noaptea de Crăciun, interpretul de muzică populară vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”.

