Orașul din România în care o garsonieră se închiriază cu 100 de euro pe lună. Este parțial mobilată

Anunțul online al unui român a făcut înconjurul internetului. Pe una dintre cele mai populare platforme de închirieri / vânzare – cumpărare acesta a postat un anunț de închiriere al unei garsoniere, însă prețul pe care îl cere i-a lăsat pe mulți cu gura căscată. Află în ce oraș din România o garsonieră se închiriază cu 100 de euro pe lună.

În general, cele mai accesibile prețuri pentru locuințele de închiriat se găsesc în orașele mici din România sau în zonele periferice din marile orașe – inclusiv în Capitală. Prețurile variază enorm în funcție de dotări, compartimentări, utilități, proximitatea față de mijloacele de transport în comun și zonele comerciale.

Unele chirii includ utilități, altele nu, detaliu care poate influența prețul final al chiriei. La fel ca în anul anterior, în 2026, București și Cluj Napoca domină topul celor mai scumpe chirii din țară. Vestea bună este că încă există orașe unde există locuințe de închiriat pentru toate buzunarele.

Unde se află garsoniera care se închiriază cu 100 de euro/lună

Un anunț de pe una dintre cele mai populare platforme sociale de vânzare-cumpărare din România a devenit subiect de discuție în mediul online. Un româna și-a scos la închiriat garsoniera, iar prețul pe care îl cere, spun unii, nu are nimic de-a face cu realitatea zilelor noastre. Având în diferențele de prețuri majore de pe piața imobiliară pentru același tip de locuință, cei care nu au nevoie de prea mult spațiu sau de confort lux pot opta pentru această garsonieră în locul unei locuințe mai mari.

Garsoniera de 100 de euro se află în Buzău. Conform anunțului OLX, locuința este confort 3, parțial mobilată și se află în cartierul Micro 14, în zona liceului sportiv. Prețul pentru care se închiriază este de 500 de lei/lună + o garanție, cel mai probabil contravaloarea unei luni de chirie.

„De închiriat garsonieră confort 3, parțial mobilată, alcătuită dintr-o cameră plus baie separată, în Micro 14, zona liceului sportiv. Preț: 500 de lei lunar plus o garanție”, se arată în anunțul OLX publicat de buzoian.

