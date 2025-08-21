Alimentul periculos pe care românii îl consumă des. Este nociv pentru sănătatea oaselor!

Un aliment adorat de români poate fi periculos atunci când vine vorba de sănătatea oaselor! Mulți îl consumă des fără să știe care sunt consecințele. Este ieftin, ușor de găsit și delicios! Iată despre ce este vorba!

Mulți români îl consumă aproape zilnic, iar pentru unii pare un aliment banal – ușor de găsit și ieftin. Însă, ceea ce mulți nu știu este că pateul poate reprezenta un adevărat pericol pentru sănătatea oaselor. Specialiștii atrag atenția că produsele din ficat, inclusiv pateul, conțin cantități mari de vitamina A.

Deși aceasta este necesară organismului în mod normal, când se acumulează în exces, poate afecta structura osoasă: stimulează resorbția oaselor și împiedică formarea de țesut osos nou. Rezultatul? Un risc mai mare de osteoporoză și fracturi, care crește odată cu vârsta.

Mai mult decât atât, prea multă vitamina A poate reduce eficiența vitaminei D, făcând oasele mai fragile. Persoanele aflate la menopauză, cele însărcinate sau care iau suplimente cu vitamina A trebuie să fie deosebit de atente. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că vestea bună este există alternative sigure. Fructele și legumele bogate în beta-caroten, precum morcovii, spanacul, dovleacul, cartoful dulce sau mango – oferă vitamina A într-un mod echilibrat, fără riscul excesului care afectează oasele.

Un fruct te poate ajuta să ai un somn odihnitor

Un studiu recent a scos la iveală efectele surprinzătoare ale unui fruct bogat în nutrienți asupra calității somnului. Cercetătorii au observat că adulții care au consumat avocado în fiecare zi timp de șase luni au raportat un somn mai profund și mai odihnitor, în contrast cu cei care l-au consumat rar, mai puțin de două ori pe lună.

Cea mai mare diferență a fost înregistrată în calitatea generală a somnului, precum și în durata fazelor de somn profund, cruciale pentru refacerea organismului. Este important de precizat faptul că studiul a fost realizat pe un eșantion de 969 de persoane.

