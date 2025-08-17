Acasă » Știri » Larisa Udilă, în culmea fericirii! A izbucnit în lacrimi, după ce a aflat ce va avea: băiețel sau fetiță?

Larisa Udilă, în culmea fericirii! A izbucnit în lacrimi, după ce a aflat ce va avea: băiețel sau fetiță?

De: Denisa Iordache 17/08/2025 | 14:50
Larisa Udilă a trăit cele mai intense emoții din ultima perioadă! Vedeta, însărcinată cu al doilea copil, a organizat un gender reveal spectaculos, unde a aflat împreună cu familia și prietenii apropiați dacă va deveni mamă de băiețel sau de fetiță. Și da, reacțiile au fost de milioane!

Într-un videoclip postat pe Instagram, Larisa nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în clipa în care s-a văzut fum roz ridicându-se în aer. Emoțiile au fost atât de mari încât bruneta a izbucnit în plâns, în timp ce soțul ei, Alexandru Ogică, a sărit efectiv de bucurie. Cei doi au trăit momentul la intensitate maximă, iar imaginile au topit inimile fanilor.

Larisa Udilă așteaptă o fetiță

Înainte de a face postarea mult așteptată de fani, Larisa Udilă a postat un videoclip emoționant cu amintiri frumoase de familie cu ocazia aniversării fiului ei, Milan. Atunci, despre filmulețul în care a aflat că va avea o fetiță ea a spus:

„Iar filmulețul în care descoperim sexul bebelușului l-am terminat aseară târziu… și da, plâng de fiecare dată când îl revăd. ❤️”

Nici micuțul Milan, primul copil al Larisei și al lui Alexandru, nu putea lipsi de la eveniment. Băiețelul a participat activ la gender reveal și chiar el, alături de părinți, a apăsat butonul care a declanșat fumul roz. Emoția de pe chipul lui a făcut deliciul urmăritorilor, care au umplut secțiunea de comentarii cu inimioare și mesaje de felicitare.

Momentul nu a fost doar despre familie, ci și despre prieteni. Printre cei care au fost alături de Larisa s-a numărat și Bianca Drăgușanu, care și-a îmbrățișat imediat prietena după ce a aflat vestea. Atmosfera a fost una plină de bucurie, aplauze și strigăte de entuziasm, demne de un adevărat eveniment monden.

