Doliu în lumea sportului! A murit Tom Hicks, magnatul care a deținut trei echipe sportive de top

Sâmbătă, purtătoarea de cuvânt Lisa LeMaster a confirmat decesul lui Tom Hicks, precizând că acesta s-a stins liniștit în Dallas, înconjurat de familie.

Hicks a fost una dintre cele mai influente figuri din lumea sportului și a afacerilor, marcând istoria prin investițiile sale în echipe de top și prin contribuțiile sale în domeniul capitalului privat.

Tom Hicks a încetat din viaţă la 79 de ani

Magnatul texan a intrat în atenția publicului odată cu achiziția echipei Dallas Stars din NHL, pe care a condus-o între 1995 și 2011. Sub patronajul său, Stars au câștigat Cupa Stanley în 1999, un moment de referință pentru hocheiul din Texas.

În paralel, Hicks a deținut Texas Rangers între 1998 și 2010, perioadă în care echipa de baseball a obținut trei titluri în Divizia de Vest a Ligii Americane și a ajuns pentru prima dată în World Series. În 2007, omul de afaceri a intrat și în fotbalul european, cumpărând jumătate din acțiunile clubului Liverpool din Premier League.

Dincolo de sport, Hicks s-a remarcat ca inovator în mediul de afaceri. A cofondat compania Hicks & Haas în 1984 și ulterior Hicks, Muse, Tate & Furst în 1989, contribuind decisiv la redefinirea strategiilor de investiții și la dezvoltarea sectorului de capital privat.

Pe lângă cariera sa profesională, Hicks a avut și o implicare civică notabilă. A fost parașutist în rezervă, comisar al American Battle Monuments Commission și membru al Consiliului de administrație al Universității din Texas între 1994 și 1999.

Familia şi apropiaţii sunt complet îndoliaţi

„A fi alături de el a însemnat întotdeauna mai mult decât stadioane și terenuri de baseball. A fost vorba despre respect personal, încredere și prietenie”, a transmis Jerry Jones, proprietarul Dallas Cowboys, exprimându-și regretul pentru pierderea prietenului său. „Tom Hicks a fost un om de afaceri inovator și un pionier în domeniul capitalului privat. El a combinat angajamentul său față de afaceri și sport prin deținerea echipelor Stars și Rangers”, a declarat Ross Perot Jr., un alt influent om de afaceri texan.

Tom Hicks lasă în urmă soția sa, Cinda Cree Hicks, cu care a fost căsătorit timp de 35 de ani, și șase copii: Thomas Ollis Hicks Jr., Mack Hardin Hicks, John Alexander Hicks, Robert Bradley Hicks, William Cree Hicks și Catherine Forgrave Hicks.

Familia a transmis un mesaj emoționant, subliniind rolul său de părinte:

„Dintre toate realizările sale remarcabile, titlul cel mai prețuit de Tom Hicks era acela de tată. Indiferent de încercările și greutățile cu care s-a confruntat în viață, el a rămas constant în generozitatea și dragostea sa pentru familie. Deși suntem devastați de această pierdere, suntem profund recunoscători că am fost copiii lui”.

Moștenirea lui Tom Hicks rămâne una complexă, îmbinând succesul în afaceri cu pasiunea pentru sport și cu devotamentul față de familie și comunitate.

CITEŞTE ŞI: A murit actorul care ne-a marcat copilăria. Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolul din Mortal Kombat, s-a stins la 75 de ani

BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan