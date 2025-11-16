Acasă » Știri » Ce diferență de vârstă este între Dan Alexa și Denise Rifai? Câți ani are câștigătorul Asia Express

Ce diferență de vârstă este între Dan Alexa și Denise Rifai? Câți ani are câștigătorul Asia Express

De: Andreea Stăncescu 16/11/2025 | 10:22
Ce diferență de vârstă este între Dan Alexa și Denise Rifai? Câți ani are câștigătorul Asia Express
Ce diferență de vârstă este între cei doi / Sursa foto: Social media
După ce CANCAN.RO i-a surprins împreună în ipostaze apropiate, Denise Rifai și Dan Alexa par să confirme discret că formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbizul românesc. Imaginile și comportamentul lor relaxat au întărit ideea unei relații aflate la început, iar curiozitatea publicului a crescut imediat, mai ales în ceea ce privește diferența de vârstă dintre cei doi.

Denise Rifai și Dan Alexa pare că sunt la începutul unei relații durabile. Cei doi petrec mult timp împreună și au fost văzuți în diferite ipostaze, semn că lucrurile devin tot mai serioase între ei. Zâmbetele și atingerile subtile sunt la ordinea zilei, dar ei preferă să fie cât mai discreți cu viețile personale și să nu pună totul „pe tavă” pentru urmăritorii lor.

Ei s-au cunoscut chiar la emisiunea moderată de Denise Rifai, unde antrenorul a răspuns la cele mai provocatoare 40 de întrebări despre viața și cariera sa. Încă de atunci se observa o simpatie între ei și au colaborat bine în timpul filmărilor. Ulterior, lucrurile au avansat între ei.

Dan Alexa și Denise Rifai la începutul unei relații / Sursa foto: CANCAN.RO

Ce diferență de vârstă este între Dan Alexa și Denise Rifai

Prezentatoarea, care a împlinit 40 de ani pe 26 septembrie și este absolventă atât a ASE, cât și a Facultății de Limbi Străine: Engleză-Arabă. Ea s-a remarcat prin întrebările incisive din emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. În plan personal, însă, pare să fi găsit în Dan Alexa un partener pe aceeași lungime de undă.

La rândul său, Dan Alexa, antrenorul echipei CS Tunari și fost fotbalist cu apariții în naționala României, a împlinit 46 de ani pe 28 octombrie. Proaspăt ieșit dintr-un mariaj de 6 ani, tehnicianul și-a deschis inima pentru un nou început. Diferența de vârstă dintre cei doi este de doar șase ani, un detaliu care nu pare să fi contat în apropierea lor vizibilă.

CITEȘTE ȘI: Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză

Rifai + Alexa, episodul doi. S-au privit ca într-un film, iar CANCAN.RO a surprins tot

