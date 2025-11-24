Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului

AC Milan s-a impus în Derby della Madonnina din etapa a 12-a a Serie A, scor 1-0, prin golul marcat de Christian Pulisic în minutul 53. Înfrângerea a adus critici dure la adresa lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, care nu a fost iertat de presa din Italia.

Notele primite de Chivu și jucătorii lui Inter

Publicația tuttomercatoweb.com i-a acordat tehnicianului român nota 6 și a scris: „Inter a abordat derby-ul cu intensitate și, în mare parte a primei reprize, a creat cele mai periculoase ocazii, lovind de două ori bara. Cu toate acestea, a primit gol la primul șut pe poartă al Milanului, la începutul reprizei a doua: fotbalul, mai ales împotriva lui Allegri, te pedepsește.”

Aceeași sursă a remarcat și deciziile tactice ale lui Chivu: „A luat o decizie importantă schimbându-l mai întâi pe căpitanul Lautaro, iar la scurt timp după aceea echipa sa a irosit și ea un penalty. Crease condițiile pentru a câștiga derby-ul, dar a sfârșit prin a pierde.”

Nici jucătorii nu au scăpat de critici. Hakan Calhanoglu, cel care a ratat un penalty în minutul 74, a primit nota 4, iar Lautaro Martinez 5,5.

Cristi Chivu, criticat dur de presa italiană

Pe de altă parte, publicaţia fcinter1908.it și-a exprimat şi ea nemulțumirea față de jocul formației antrenate de Chivu, acordându-i nota 5.

„De data aceasta nu prea avem motive să zâmbim. O atitudine nepăsătoare și încă un meci important pierdut. Cu patru înfrângeri în 12 meciuri, echipa se află într-o situație dificilă. Creează și ratează ocazii în cantități industriale. O problemă cronică pentru care, în mod evident, nu este el de vină”, a transmis aceasta

Jurnaliștii au mai punctat: „Carlos Augusto pe dreapta este un experiment care ar trebui amânat, în timp ce Sommer este o problemă uriașă care trebuie rezolvată rapid.”

Situația în clasament și următorul meci

După acest rezultat, Inter ocupă locul patru în Serie A, cu 24 de puncte obținute în 12 etape. „Nerazzurri” au ratat șansa de a urca în clasament și se află sub presiune înaintea duelului din Liga Campionilor. Miercuri, echipa lui Cristi Chivu va juca împotriva celor de la Atletico Madrid în etapa a 5-a din faza grupelor, un meci decisiv pentru parcursul european.

Astfel, derby-ul pierdut nu doar că a complicat situația lui Inter în campionat, dar a amplificat și presiunea asupra lui Chivu, care trebuie să găsească rapid soluții pentru a redresa echipa.

