Acasă » Știri » Sport » Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului

Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului

De: Alina Drăgan 24/11/2025 | 10:54
Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului
Cristi Chivu, umilit de presa din Italia

AC Milan s-a impus în Derby della Madonnina din etapa a 12-a a Serie A, scor 1-0, prin golul marcat de Christian Pulisic în minutul 53. Înfrângerea a adus critici dure la adresa lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, care nu a fost iertat de presa din Italia.

Notele primite de Chivu și jucătorii lui Inter

Publicația tuttomercatoweb.com i-a acordat tehnicianului român nota 6 și a scris: „Inter a abordat derby-ul cu intensitate și, în mare parte a primei reprize, a creat cele mai periculoase ocazii, lovind de două ori bara. Cu toate acestea, a primit gol la primul șut pe poartă al Milanului, la începutul reprizei a doua: fotbalul, mai ales împotriva lui Allegri, te pedepsește.”

Aceeași sursă a remarcat și deciziile tactice ale lui Chivu: „A luat o decizie importantă schimbându-l mai întâi pe căpitanul Lautaro, iar la scurt timp după aceea echipa sa a irosit și ea un penalty. Crease condițiile pentru a câștiga derby-ul, dar a sfârșit prin a pierde.”

Nici jucătorii nu au scăpat de critici. Hakan Calhanoglu, cel care a ratat un penalty în minutul 74, a primit nota 4, iar Lautaro Martinez 5,5.

Cristi Chivu, criticat dur de presa italiană

Pe de altă parte, publicaţia fcinter1908.it și-a exprimat şi ea nemulțumirea față de jocul formației antrenate de Chivu, acordându-i nota 5.

Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii au fost luați prin surprindere: „Ne-a schimbat ziua!”
Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„De data aceasta nu prea avem motive să zâmbim. O atitudine nepăsătoare și încă un meci important pierdut. Cu patru înfrângeri în 12 meciuri, echipa se află într-o situație dificilă. Creează și ratează ocazii în cantități industriale. O problemă cronică pentru care, în mod evident, nu este el de vină”, a transmis aceasta

Jurnaliștii au mai punctat: „Carlos Augusto pe dreapta este un experiment care ar trebui amânat, în timp ce Sommer este o problemă uriașă care trebuie rezolvată rapid.”

Situația în clasament și următorul meci

După acest rezultat, Inter ocupă locul patru în Serie A, cu 24 de puncte obținute în 12 etape. „Nerazzurri” au ratat șansa de a urca în clasament și se află sub presiune înaintea duelului din Liga Campionilor. Miercuri, echipa lui Cristi Chivu va juca împotriva celor de la Atletico Madrid în etapa a 5-a din faza grupelor, un meci decisiv pentru parcursul european.

Astfel, derby-ul pierdut nu doar că a complicat situația lui Inter în campionat, dar a amplificat și presiunea asupra lui Chivu, care trebuie să găsească rapid soluții pentru a redresa echipa.

Cristi Chivu a intrat în istoria Interului în Liga Campionilor! Imaginea virală cu care echipa din Italia a marcat momentul

Scandal în fotbal! Florin Tănase l-a atacat dur pe Giovanni Becali: „A ajuns prea rău și îmi e…”

Tags:
Iți recomandăm
Ce a făcut Cristi Chivu înainte de marele meci Inter–AC Milan. Decizia lui a uimit toată Italia: „Nu înseamnă că am dreptate”
Sport
Ce a făcut Cristi Chivu înainte de marele meci Inter–AC Milan. Decizia lui a uimit toată Italia: „Nu…
Cristi Chivu a răbufnit înaintea meciului cu AC Milan. Nu s-a mai abținut: „Fotbalul e un nenorocit atât de mare”
Sport
Cristi Chivu a răbufnit înaintea meciului cu AC Milan. Nu s-a mai abținut: „Fotbalul e un nenorocit atât…
Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale de peste 100 km/oră
Mediafax
Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale...
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile
Gandul.ro
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate
Mediafax
Meteo București: Vreme frumoasă și temperaturi ușor mai ridicate
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în următoarele zile
Gandul.ro
Singurele 3 zodii norocoase până pe 30 noiembrie 2025. Pot apărea șanse financiare neașteptate în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva minute: „A ...
Nu e banc! I-a furat mașina cu tot cu soție în ea. Ce s-a întâmplat după doar câteva minute: „A accelerat atât de repede”
Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul ...
Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se pot repeta
Aroganța Laviniei Stoica, după ce a mințit că a demisionat de la Pescobar! Șomeră de lux și o ...
Aroganța Laviniei Stoica, după ce a mințit că a demisionat de la Pescobar! Șomeră de lux și o nouă relație
Test IQ pentru cei mai inteligenți | Corectează ecuația 4+9=6, mutând un singur băț de chibrit
Test IQ pentru cei mai inteligenți | Corectează ecuația 4+9=6, mutând un singur băț de chibrit
Bancul de luni | ”Ieri, mi-a tăiat curentul”
Bancul de luni | ”Ieri, mi-a tăiat curentul”
Vezi toate știrile
×