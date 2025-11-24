Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului

AC Milan s-a impus în Derby della Madonnina din etapa a 12-a a Serie A, scor 1-0, prin golul marcat de Christian Pulisic în minutul 53. Înfrângerea a adus critici dure la adresa lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, care nu a fost iertat de presa din Italia.
Publicația tuttomercatoweb.com i-a acordat tehnicianului român nota 6 și a scris: „Inter a abordat derby-ul cu intensitate și, în mare parte a primei reprize, a creat cele mai periculoase ocazii, lovind de două ori bara. Cu toate acestea, a primit gol la primul șut pe poartă al Milanului, la începutul reprizei a doua: fotbalul, mai ales împotriva lui Allegri, te pedepsește.”
Aceeași sursă a remarcat și deciziile tactice ale lui Chivu: „A luat o decizie importantă schimbându-l mai întâi pe căpitanul Lautaro, iar la scurt timp după aceea echipa sa a irosit și ea un penalty. Crease condițiile pentru a câștiga derby-ul, dar a sfârșit prin a pierde.”
Nici jucătorii nu au scăpat de critici. Hakan Calhanoglu, cel care a ratat un penalty în minutul 74, a primit nota 4, iar Lautaro Martinez 5,5.
Pe de altă parte, publicaţia fcinter1908.it și-a exprimat şi ea nemulțumirea față de jocul formației antrenate de Chivu, acordându-i nota 5.
„De data aceasta nu prea avem motive să zâmbim. O atitudine nepăsătoare și încă un meci important pierdut. Cu patru înfrângeri în 12 meciuri, echipa se află într-o situație dificilă. Creează și ratează ocazii în cantități industriale. O problemă cronică pentru care, în mod evident, nu este el de vină”, a transmis aceasta
Jurnaliștii au mai punctat: „Carlos Augusto pe dreapta este un experiment care ar trebui amânat, în timp ce Sommer este o problemă uriașă care trebuie rezolvată rapid.”
După acest rezultat, Inter ocupă locul patru în Serie A, cu 24 de puncte obținute în 12 etape. „Nerazzurri” au ratat șansa de a urca în clasament și se află sub presiune înaintea duelului din Liga Campionilor. Miercuri, echipa lui Cristi Chivu va juca împotriva celor de la Atletico Madrid în etapa a 5-a din faza grupelor, un meci decisiv pentru parcursul european.
Astfel, derby-ul pierdut nu doar că a complicat situația lui Inter în campionat, dar a amplificat și presiunea asupra lui Chivu, care trebuie să găsească rapid soluții pentru a redresa echipa.
