Cristi Chivu, ales să poarte torța olimpică la Milano. Anunțul făcut de organizatori

De: Andreea Stăncescu 23/01/2026 | 22:29
Cristi Chivu va ține torța / Sursa foto: Profimedia

Cristian Chivu, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români, a primit o distincție specială înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. El a fost ales să poarte torța olimpicăla Milano, iar anunțul oficial a fost făcut chiar de organizatori. 

Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a primit o recunoaștere importantă la nivel internațional, fiind desemnat purtător al torței olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Anunțul a fost făcut de organizatori pe rețelele de socializare, fiind însoțit de o imagine cu tehnicianul român.

Informația a fost confirmată și de clubul Inter Milano, care a transmis că antrenorul său este unul dintre aleșii ce vor duce flacăra olimpică prin Italia, înainte de startul competiției. Torța va parcurge un traseu simbolic ce include toate cele 110 provincii ale țării, urmând să ajungă la destinația finală chiar înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor.

„Cristian Chivu va duce torța olimpică. Antrenorul lui Nerazzurro este oficial Tedoforo de la Milano Cortina 2026!”

Sursa foto: Instagram – Milano Cortina 2026

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se vor desfășura între 6 și 22 februarie

Cristian Chivu se alătură astfel unei liste impresionante de personalități din sportul mondial care vor avea acest rol onorant. Printre numele cunoscute se află campioni olimpici și sportivi celebri precum Gregorio Paltrinieri, Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi, Flavia Pennetta, Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic, Francesco Bagnaia sau Robert Pirès. Cu doar câteva zile înainte, și Massimiliano Allegri, rivalul lui Chivu de pe banca tehnică a lui AC Milan, a participat la ștafeta torței într-un oraș din nordul Italiei.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se vor desfășura între 6 și 22 februarie și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura în 16 discipline sportive. România își va definitiva lotul în perioada următoare, însă se estimează că delegația va fi mai numeroasă decât la ediția precedentă, de la Beijing 2022, unde au participat 21 de sportivi. Pentru 2026, se preconizează un lot de aproximativ 29 de sportivi.

