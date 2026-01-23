Acasă » Știri » Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese

Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese

23/01/2026 | 22:10
Discret până la capăt în privința vieții sale private, „împăratul modei” Valentino Garavani a trăit una dintre cele mai profunde și longevive povești de iubire din universul creativ al secolului XX alături de Giancarlo Giammetti. O relație care a însemnat nu doar dragoste, ci și construcția unui imperiu, o fidelitate rară și o formă timpurie de familie aleasă, evocată de-a lungul timpului inclusiv în paginile Vanity Fair.

Întâlnirea care a schimbat două destine

Valentino Garavani, dispărut la 19 ianuarie, la vârsta de 93 de ani, și-a legat definitiv destinul de cel al lui Giancarlo Giammetti într-o zi de vară a anului 1960. Cei doi s-au întâlnit pe 31 iulie, la Café de Paris, pe Via Veneto, într-o Romă aflată în plină efervescență culturală. Valentino avea 28 de ani și își deschisese deja atelierul, în timp ce Giancarlo, cu șase ani mai tânăr, studia arhitectura și nu avea nicio legătură cu lumea modei.

Acea primă întâlnire a fost marcată de un detaliu care avea să devină simbolic pentru relația lor. Valentino, format profesional la Paris, gândea și vorbea în franceză, iar Giancarlo a fost provocat să se adapteze. Din acel moment, franceza a devenit limba lor comună, un exercițiu de apropiere și disciplină care a consolidat o legătură bazată pe învățare reciprocă și admirație.

Dragoste și construcția unui imperiu

Giancarlo Giammetti a devenit rapid nu doar partenerul sentimental al lui Valentino, ci și pilonul pe care s-a construit succesul său internațional. Dacă Valentino crea visul și estetica absolută, Giancarlo se ocupa de strategia economică, de organizare și de expansiune. Complementaritatea lor a fost esențială pentru nașterea și consolidarea Valentino Fashion Group.

Relația lor amoroasă, care a durat doisprezece ani, a fost făcută publică abia în 2004. Motivele acestei discreții nu au ținut de teamă, ci de o alegere asumată. Așa cum avea să explice Giammetti ulterior, nimeni nu le ceruse vreodată să vorbească despre viața lor personală. Vizibilitatea a venit mai ales odată cu documentarul Valentino – The Last Emperor, care a transformat relația lor într-un simbol al unei vieți trăite cu autenticitate.

O familie queer înainte de a exista termenul

După încheierea relației sentimentale, legătura dintre Valentino și Giancarlo s-a transformat într-o fraternitate indestructibilă. Cei doi au construit o formă de familie aleasă, aproape profetică pentru conceptele moderne de familie queer, bazată pe loialitate, afecțiune și sprijin constant, indiferent de schimbările vieții.

Dincolo de relația cu Giancarlo, viața sentimentală a lui Valentino a rămas, în mare parte, un teritoriu protejat. Puținele episoade dezvăluite – iubiri feminine, o posibilă adopție abandonată, atașamentul față de cei apropiați – au fost mărturisite rar și cu reținere, conturând portretul unui om profund sensibil, dincolo de aura imperială a creatorului.

