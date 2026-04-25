Marina Almășan, cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș! Ce declarații au făcut cei doi despre întregul moment: „Cadou de ziua mea”

Marina Almășan a trăit recent un moment important din viața sa personală, după ce a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Sorin Mărcuș. Evenimentul a avut loc în timpul unei deplasări în Statele Unite ale Americii, mai exact în orașul Dallas, unde cei doi se aflau pentru a marca o ocazie specială din viața afaceristului, respectiv aniversarea zilei sale de naștere.

Ceea ce trebuia să fie o simplă călătorie de celebrare s-a transformat într-un moment cu o încărcătură emoțională deosebită pentru cei doi. În cadrul acestei escapade, Sorin Mărcuș a pregătit o surpriză care a schimbat complet dinamica evenimentului. Acesta a ales să facă pasul important al cererii în căsătorie, transformând o aniversare într-un episod memorabil pentru cuplu.

Ce declarații au făcut Marina și Sorin despre momentul cererii

Gestul a fost unul planificat cu atenție, desfășurat într-un cadru considerat intim și special, departe de agitația cotidiană. Momentul a fost marcat de oferirea unui inel de logodnă, simbol al angajamentului și al intenției de a construi un viitor comun. Obiectul a atras atenția prin designul său elegant, fiind ulterior prezentat și publicului prin intermediul mediului online.

Marina Almășan a ales să împărtășească această etapă din viața sa cu cei care o urmăresc, publicând imagini care surprind atât inelul de logodnă, cât și atmosfera generală a momentului. Fotografiile au evidențiat emoția trăită de vedetă, dar și bucuria generată de acest pas important în relația celor doi.

Evenimentul vine într-o perioadă în care prezentatoarea TV pare să fi regăsit echilibrul și stabilitatea pe plan sentimental, după o etapă mai dificilă din trecutul său personal. Relația cu Sorin Mărcuș a evoluat treptat, iar cererea în căsătorie confirmă consolidarea legăturii dintre cei doi.

Sorin: Cum? Nici măcar n-am stat foarte mult pe gândul ăsta. Pentru că știu ce vreau și fac ce știu. Marina: Cum nu ai stat? Putea să fie acum 40 de când ne știm noi. Sorin: Cu toate că Marina s-a așteptat ca acest inel să primească de ziua ei, dar eu am zis, nu! Ofer eu cadou de ziua mea.

