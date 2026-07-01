Tzancă Uraganu, mesaj dur pentru tatăl din Iași care și-a uitat fiica în mașina la 40 de grade: „Ar fi putut să se întâmple o tragedie, iar el mai avea și nervi”

Manelistul Tzancă Uraganu a criticat aspru autoritățile din România! El a rămas complet șocat în urma unui incident revoltător petrecut la Iași, unde un părinte inconștient și-a abandonat fetița de doar 4 ani în mașină, sub un soare arzător, pentru a merge la cumpărături.

O scenă desprinsă din filmele de groază s-a consumat în parcarea unui magazin din Iași, unde un bărbat și-a lăsat copila închisă ermetic în autoturism, la temperaturi exterioare ce depășeau 40 de grade Celsius, în timp ce în interiorul habitaclului aerul devenise un adevărat iad de peste 50 de grade.

Tzancă Uraganu a răbufnit

Din fericire, un echipaj de poliție aflat în patrulare a sesizat situația critică. Oamenii legii au salvat-o pe micuță, care plângea în hohote și era complet transpirată, după ce petrecuse aproximativ un sfert de oră în mediul sufocant. Polițiștii au adăpostit-o în autospeciala lor cu aer condiționat și i-au oferit apă pentru a o hidrata.

Ceea ce l-a scandalizat peste măsură pe Tzancă Uraganu nu a fost doar neglijența cruntă a bărbatului, ci reacția absolut halucinantă a acestuia la întoarcerea de la cumpărături. În loc să le mulțumească polițiștilor că i-au salvat copilul de la o posibilă tragedie, ieșeanul s-a arătat extrem de deranjat de intervenția autorităților.

Mesaj dur pentru tatăl fetiței și pentru polițiști

Peste toate acestea, tatăl fetiței a scăpat doar cu un simplu avertisment, deși amenda maximă prevăzută de legislație ar fi fost de 500 de lei, o sumă pe care manelistul o consideră oricum mult prea mică pentru fapta comisă.

„Iași, cod roșu de caniculă, 37 de grade la umbră. Un tată își lasă fetița de 4 ani în mașină și pleacă la cumpărături. Geamurile sus, fără aerisire, copilul transpirat și speriat. În mașină, peste 50 de grade. Polițiștii o scot, o duc la răcoare în autospecială, fetița bea jumătate de litru de apă dintr-o suflare. 15 minute a stat acolo singură. 15 minute la 50 de grade pot însemna șoc termic, pot însemna mult mai rău. Și partea bună urmează: tatăl se întoarce de la magazin și e revoltat. Nu speriat, nu rușinat, revoltat, că poliția i-a „luat” copilul în mașina lor ca să-l răcorească. A primit avertisment, deși legea permite amendă de până la 500 de lei. Deci avem un om care a lăsat un copil de 4 ani închis într-un cuptor pe roți și principala lui problemă a fost că autoritățile au îndrăznit să intervină. Nu „scuze, am greșit”, nu „mulțumesc că ați salvat-o”, ci nervi pe polițiști. Întrebarea simplă: dacă 500 de lei amendă e prea blând pentru asta, ce ar trebui să fie suficient ca un părinte să înțeleagă că o mașină închisă la 40 de grade afară nu e loc de parcare pentru un copil? E un cuptor care ar fi putut să se întâmple o tragedie și mai avea și nervi”, a scris manelistul pe Facebook.

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