Philipp Plein nu a rămas indiferent! Ce face pentru oamenii care au donat pentru fosta sa iubită

Philipp Plein a transmis public că intenționează să acopere din fonduri proprii donațiile făcute de cei care au sprijinit-o financiar pe fosta sa parteneră, Lucia Bartoli.

Designerul afirmă că peste două mii de persoane ar fi contribuit la campania acesteia, iar suma totală strânsă ar fi ajuns la aproximativ 116.000 de dolari. Potrivit lui, numeroși donatori ar fi cerut explicații despre modul în care au fost folosiți banii, însă nu ar fi primit niciun răspuns clar.

Philipp Plein nu a rămas indiferent

Plein a precizat că va rambursa sumele doar după ce fiecare donator va depune o plângere oficială la Parchetul din Cantonul Ticino, prin intermediul avocatului Rotondaro, pentru a semnala o posibilă utilizare necorespunzătoare a fondurilor. El i-a îndemnat pe toți cei implicați să păstreze dovezile plăților efectuate.

În mesajul său, designerul a subliniat că nu dorește ca oamenii care au acționat cu bună‑credință să fie prejudiciați:

„Nu cred că persoanele care au donat cu sinceritate și cu bună-credință ar trebui să sufere financiar dacă consideră că generozitatea lor ar fi putut fi abuzată. Prin urmare, mă angajez să rambursez personal donația verificată a oricărui donator care depune, prin intermediul domnului Rotondaro, o plângere oficială la Parchetul din Cantonul Ticino cu privire la o posibilă utilizare necorespunzătoare a fondurilor campaniei”.

Ce face pentru oamenii care au donat pentru fosta sa iubită

Designerul a mai transmis că rambursarea nu este condiționată de susținerea lui sau de formularea unor acuzații, ci doar de prezentarea adevărului. El a insistat că nu va plăti bani în schimbul mărturiilor și că ancheta trebuie să stabilească independent ce s-a întâmplat cu donațiile:

„Cu o singură condiție fundamentală: Spune adevărul. Nimic mai mult. Nimic mai puțin. Nu trebuie să mă susții. Nu trebuie să faci acuzații împotriva nimănui. Nu trebuie să oferi dovezi împotriva nimănui în schimbul rambursării. Rambursarea nu depinde de ceea ce spui, dacă acuzațiile sunt în cele din urmă formulate sau de modul în care se încheie ancheta. Niciun ban nu va fi plătit în schimbul mărturiei sau al dovezilor. Scopul este simplu: donatorii care au acționat cu bună-credință ar trebui protejați, în timp ce autoritățile stabilesc în mod independent ce s-a întâmplat cu banii (…) Peste 116.000 de dolari au fost donați de peste 2.400 de persoane, aparent în convingerea că banii vor fi folosiți pentru protejarea copiilor și finanțarea unor proceduri legale legitime”.

În prezent, Philipp Plein susține că așteaptă depunerea plângerilor pentru a putea începe procesul de rambursare, declarând că obiectivul său este să ofere transparență și să protejeze donatorii care au contribuit cu bună‑credință.

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