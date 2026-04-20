„V-ați găsit nașul!” Oana Pellea, mesaj tăios după gestul unei terase din București

Oana Pellea a reacționat ferm după ce a descoperit că imaginea tatălui ei, Amza Pellea, a fost folosită fără acord într-o campanie de promovare la o terasă din București. Actrița a transmis un mesaj public în care a subliniat că va proteja cu orice preț memoria și reputația regretatului artist.

Ea a explicat că a fost surprinsă și indignată să vadă fotografia lui Amza Pellea utilizată într-un context comercial, fără permisiune. Potrivit acesteia, nu este pentru prima dată când numele sau chipul tatălui ei sunt folosite în mod abuziv, iar situația actuală a determinat-o să reacționeze din nou.

Oana Pellea, mesaj tăios după gestul unei terase din București

Oana Pellea a precizat că nu urmărește câștiguri materiale și că singurul lucru pe care îl dorește este ca imaginea tatălui ei să fie tratată cu respect. Actrița a menționat că, de-a lungul anilor, au existat numeroase încercări de a folosi imaginea lui Amza Pellea în scopuri comerciale sau politice, iar ea s-a opus constant acestor practici.

„De-a lungul timpului au vrut să-mi dea bani să-i vând imaginea pentru muștar, pentru reclame la te miri ce, i-au folosit imaginea în campanii politice, îi fură vocea pentru reclame, îi fură drepturile de autor de zeci de ani. M-am opus și luptat întotdeauna pentru imaginea tatălui meu, dar nu m-am așteptat că o să fie folosit și pentru vânzare de mici…”, a scris Oana Pellea pe contul personal de Facebook.

„V-ați găsit nașul!”

Reprezentanții terasei au susținut că folosirea imaginii ar fi fost un omagiu adus actorului, însă explicația nu a convins-o pe Oana Pellea. Aceasta a afirmat că nu consideră potrivit ca un artist simbol al României să fie asociat cu promovarea unor produse alimentare.

„Terasa mi-a răspuns că e ‘un omagiu’. Frumos omagiu! Cât voi trăi, voi apăra imaginea tatălui meu! Cât trăiesc, v-ați găsit nașul! Ce țară este asta în care un artist simbol național e folosit la vânzare de mici?”

Actrița a transmis și un mesaj direct către cei care au folosit imaginea tatălui ei, sugerând că un omagiu real ar trebui să se manifeste prin sprijinirea culturii sau a unor cauze sociale, nu prin exploatarea comercială a unui nume celebru.

„Păcat este că profitați de imaginea unui artist-simbol al României ca să vă vindeți marfa! Vreți să-i faceți un omagiu? Sponsorizați din cifra dumneavoastră de afaceri de milioane, un teatru, un artist tânăr, un cămin de bătrâni, un spital… Nu-l agățați de garduri ca să vă vindeți micii!”, a mai scris Oana Pellea.

CITEŞTE ŞI: „A sărit calul!” Răzvan Kovacs, în centrul unui scandal după un atac la adresa unei influencerițe

Cristina Şişcanu “pune tunurile” pe vedetele „modeste”: „Serios? Tu te lauzi cu așa ceva?”