Dan Bursuc, dus de urgență la spital, cu hemoragie! Clipe de panică pentru „tăticul maneliștilor”

Momente de panică pentru Dan Bursuc! „Tăticul manelelor” a ajuns de urgență în toiul nopții la spital, cu hemoragie. Incidentul a stârnit momente cumplite pentru familia lui care se aștepta la ce este mai rău, în contextul în care celebrul manelist se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. CANCAN.RO are informații de ultimă oră despre incident, dar și declarații exclusive de la apropiații lui Dan Bursuc.

Dan Bursuc a ajuns de urgență la spital în urma unei hemoragii care i s-a declanșat în toiul nopții. Celebrul manelist în vârstă de 55 de ani are numeroase probleme de sănătate, printre care tensiune arterială și diabet. În urmă cu o zi s-a trezit în mijlocul nopții cu perna și cearceful pline de sânge. Tăticul manelelor a sunat de urgență la 112, iar o ambulanță l-a transportat la spital. Avem informații de ultim moment.

Dan Bursuc a trecut prin momente cumplite în urmă cu o zi când s-a trezit în mijlocul nopții cu otoragie ( n.r. hemoragie la nivelul urechilor). În momentul în care a încercat să se ridice din pat, s-a dezechilibrat și ar fi căzut. Membrii familiei au sunat la 112, iar un echipaj s-a deplasat de lața locului, iar manelistul a fost transportat de urgență la cea mai apropiată unitate spitalicească.

Din fericire lucrurile nu au fost extrem de complicate, iar hemoragia ar fi fost provocată de o procedură pe care acesta ar fi făcut-o în ziua precedentă. Este vorba despre o procedură de curățare a timpanelor. Medicii l-au curățat și i-au oprit hemoragia, iar acum este în afara oricărui pericol. Sursele din apropierea manelistului susțin pentru CANCAN.RO că familia sa a trecut prin clipe de panică mai ales că Dan Burscuc are numeroase probleme de sănătate. Nu de puține ori a avut puseuri de tensiune care i-au declanșat sângerări nazale, iar familia s-a gândit la ce este mai rău. În plus, știm că Dan Bursuc suferă de diabet și urmează un tratament, astfel că orice mică problemă reprezintă un motiv de îngrijorare pentru cei dragi lui.

„Dan Bursuc este bine acum. A trecut prin momente grele când s-a văzut plin de sânge, mai ales că are probleme cu tensiunea. Bine că ambulanța a sosit la timp și totul s-a încheiat”, ne-au dezvăluit cei apropiați manelistului.

În aceste momente, Dan Bursuc se află sub supraveghere și își revine după incident, iar familia sa răsuflă ușurată după sperietura zdravănă pe care au tras-o în miez de noapte.

