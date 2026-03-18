Dan Bursuc, dus de urgență la spital, cu hemoragie! Clipe de panică pentru „tăticul maneliștilor”

De: Delina Filip 18/03/2026 | 15:02
Momente de panică pentru Dan Bursuc! „Tăticul manelelor” a ajuns de urgență în toiul nopții la spital, cu hemoragie. Incidentul a stârnit momente cumplite pentru familia lui care se aștepta la ce este mai rău, în contextul în care celebrul manelist se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. CANCAN.RO are informații de ultimă oră despre incident, dar și declarații exclusive de la apropiații lui Dan Bursuc. 

Dan Bursuc a ajuns de urgență la spital în urma unei hemoragii care i s-a declanșat în toiul nopții. Celebrul manelist în vârstă de 55 de ani are numeroase probleme de sănătate, printre care tensiune arterială și diabet. În urmă cu o zi s-a trezit în mijlocul nopții cu perna și cearceful pline de sânge. Tăticul manelelor a sunat de urgență la 112, iar o ambulanță l-a transportat la spital. Avem informații de ultim moment.

Dan Bursuc a trecut prin momente cumplite în urmă cu o zi când s-a trezit în mijlocul nopții cu otoragie ( n.r. hemoragie la nivelul urechilor). În momentul în care a încercat să se ridice din pat, s-a dezechilibrat și ar fi căzut. Membrii familiei au sunat la 112, iar un echipaj s-a deplasat de lața locului, iar manelistul a fost transportat de urgență la cea mai apropiată unitate spitalicească.

Din fericire lucrurile nu au fost extrem de complicate, iar hemoragia ar fi fost provocată de o procedură pe care acesta ar fi făcut-o în ziua precedentă. Este vorba despre o procedură de curățare a timpanelor. Medicii l-au curățat și i-au oprit hemoragia, iar acum este în afara oricărui pericol. Sursele din apropierea manelistului susțin pentru CANCAN.RO că familia sa a trecut prin clipe de panică mai ales că Dan Burscuc are numeroase probleme de sănătate. Nu de puține ori a avut puseuri de tensiune care i-au declanșat sângerări nazale, iar familia s-a gândit la ce este mai rău. În plus, știm că Dan Bursuc suferă de diabet și urmează un tratament, astfel că orice mică problemă reprezintă un motiv de îngrijorare pentru cei dragi lui.

„Dan Bursuc este bine acum. A trecut prin momente grele când s-a văzut plin de sânge, mai ales că are probleme cu tensiunea. Bine că ambulanța a sosit la timp și totul s-a încheiat”, ne-au dezvăluit cei apropiați manelistului.

În aceste momente, Dan Bursuc se află sub supraveghere și își revine după incident, iar familia sa răsuflă ușurată după sperietura zdravănă pe care au tras-o în miez de noapte.

NU RATA: Dan Bursuc, acuzații GRAVE la adresa lui Lele. Internauții au rămas mască: ”E drogatul numărul 1”

ACCESEAZĂ ȘI: Dan Bursuc n-a uitat de Leo de la Kuweit și continuă scandalul: ”Un mincinos și un nesimțit”

Iți recomandăm
Fostul lider al galeriei Rapid intervine în scandalul dintre Nuredin Beinur și Cristian Rizea: „Cred că este făcută cu inteligența artificială”
Știri exclusiv
Fostul lider al galeriei Rapid intervine în scandalul dintre Nuredin Beinur și Cristian Rizea: „Cred că este făcută…
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV „sacrifică” un alt nume greu
Știri exclusiv
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV „sacrifică” un alt nume greu
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel...
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala. Ședința a fost suspendată
Gandul.ro
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii,...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”
Digi 24
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse....
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
go4it.ro
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala. Ședința a fost suspendată
Gandul.ro
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial...
