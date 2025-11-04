Andreea Sasu și Philipp Plein, tabloul perfect de familie! Cum s-au postat la Disneyland

Andreea Sasu și Philipp Plein au apărut în tabloul perfect de familie. Românca a postat fotografii alături de celebrul designer și de copilul lor, la Disneyland. Află mai multe detalii în articol!

Andreea Sasu și Phlipp Plein au fost într-o vacanță în Paris, departe de scandalurile cauzate de fosta parteneră a designerului. Cei doi au petrecut momente de neuitat alături de copilul lor și au împărtășit cu fanii câteva fotografii.

Andreea Sasu și Philipp Plein, poze din vacanță

Ultima perioadă a fost una plină de tensiune și probleme pentru Philipp Plein, acesta fiind prins în mijlocul proceselor cu fosta iubită. Andreea Sasu i-a fost alături în tot acest timp și a încercat să îl ajute așa cum a putut.

Cei doi s-au decis să plece într-o vacanță și să lase problemele în spate pentru o perioadă. Philipp Plein și Andreea Sasu se bucură de o călătorie mult dorită la Paris. Cei doi au postat fotografii din care reiese cât de bine se simt împreună. Andreea Sasu a optat pentru o ținută lejeră, potrivită locației și a ales să intre în lumea copiilor purtând o pereche de urechi Minnie pe cap.

Cuplul a plecat la Disneyland, paradisul copiilor, iar designerul celebru a postat imagini alături de familia lui, vizibil încântat de aceste momente de familie.

Philipp Plein are patru copii: un băiat cu fosta parteneră (Romeo), doi copii cu Lucia Bartoli (cea cu care se războiește în instanță) și un băiețel cu românca Andreea Sasu. Toți copiii locuiesc cu el și Andreea Sasu, astfel că relația dintre frați s-a păstrat, iar familia este unită.

CITEȘTE ȘI:

Cine ar zice că a născut acum 3 luni? Andreea Sasu, siluetă de invidiat la scurt timp după ce a devenit mamă. Philipp Plein se laudă cu ea

Andreea Sasu, apariție spectaculoasă la deschiderea hotelului lui Philipp Plein. Designerul a dat lovitura în Milano!