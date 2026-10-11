Spoiler Insula Iubirii 2026 | Lorenzo, Remi sau Mocăniță: Cu cine s-a cuplat Andrușca în Thailanda? „S-au iubit foarte tare pe avion”

Andrușca Insula Iubirii. Sursa Colaj CANCAN
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Au apărut spoilere incendiare de la Insula Iubirii 2026! Un concurent ar fi decis să-și lase iubita în urmă și să plece din Thailanda la braț cu ispita Andrușca. Și, dacă tot a dat uitării relația în care a intrat în emisiune, se pare că nici drumul spre casă n-ar fi fost unul prea liniștit. Ba din contră! Cei doi ar fi fost atât de apropiați, încât s-ar fi iubit de zor chiar și în avion.

Este vorba despre Ionuț Mocăniță, care s-ar fi apropiat de Andrușca spre finalul experienței de pe insulă. Potrivit informațiilor apărute, cei doi nu s-ar fi despărțit odată cu încheierea filmărilor, ci ar fi continuat povestea și după ce au revenit în România.

Mocăniță și Andrușca, noul cuplu de la Insula Iubirii!

Mai mult, influencerul Valentin Calu a susținut că cei doi ar fi plecat împreună, iar apropierea lor ar fi fost cât se poate de evidentă inclusiv în timpul zborului spre casă. Mai mult, influencerul a publicat și o fotografie din aeroport și a dat de înțeles că informațiile primite sunt cât se poate de serioase.

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„Andrușca se întoarce cu Ionuț. Se iubeau foarte tare cică pe avion”, a spus influencerul.

Andrușca și Ionuț Mocăniță

Andrușca și Ionuț Mocăniță. Sursa Social media

Numai că povestea lui Ionuț nu începe odată cu Andrușca. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, concurentul ar fi călcat strâmb de mai multe ori înainte să plece în Thailanda, iar Claudia l-ar fi prins în câteva situații delicate.

Ba chiar unul dintre episoadele controversate s-ar fi petrecut cu numai două săptămâni înainte de filmări. CANCAN.RO a relatat anterior despre acuzațiile care i-au fost aduse lui Mocăniță și despre dezvăluirile făcute de Claudia. Cu alte cuvinte, relația lor ar fi avut fisuri serioase încă de acasă, înainte ca ispitele să intre în scenă.

Dar nici Claudia n-ar fi plecat în emisiune fără propriile secrete. Și ea s-ar fi apropiat de altcineva înainte de experiența din Thailanda.

În timpul filmărilor, Claudia s-ar fi apropiat tot mai mult de Eduard Vlădescu, pilotul care a intrat în rolul de ispită. Iar lucrurile ar fi depășit rapid nivelul unor simple discuții și flirturi.

Claudia ar fi cedat în baie cu ispita pilot

Unde s-ar fi consumat episodul care a complicat și mai tare situația? În baie! Un scenariu care le-ar putea trezi amintiri fanilor emisiunii, obișnuiți deja cu momente controversate petrecute în astfel de împrejurări.

Eduard nu ar fi recunoscut la testimoniale ce s-ar fi întâmplat între el și Claudia. După ieșirea din emisiune, însă, ar fi povestit apropiaților despre episodul respectiv.

Și surprizele nu s-ar fi terminat odată cu stingerea camerelor. Claudia și pilotul ar fi continuat să se vadă și în România, iar legătura lor ar fi durat câteva luni. La un moment dat, Eduard ar fi pus punct, însă Claudia nu ar fi renunțat atât de ușor și ar fi continuat să îl caute chiar și după despărțire.

După toate aceste răsturnări de situație, atenția se întoarce la Ionuț Mocăniță și Andrușca. Cei doi ar fi plecat împreună de la bonfire, iar relația lor ar fi continuat și după încheierea filmărilor.

Mai mult, cei doi ar fi dat indicii despre apropierea lor și pe rețelele sociale, iar informațiile apărute susțin că ar locui împreună. Nici aparițiile în public nu ar mai fi o problemă: Andrușca și Mocăniță ar fi participat inclusiv la nunta lui Cristi Pungă și Francesca Sarao.

VEZI ȘI: Cum a reacționat Claudia Ion, după ce Mocăniță a fost refuzat de ispite la date: ”Poate el nu simte nimic”

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