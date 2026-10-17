Contesa Digitală, drapată în dantelă pe bulevard! Ana Morodan a revenit la ținutele care au făcut-o celebră!

Ana Morodan, 41 de ani, 505k followeri pe Instagram, supranumită și Contesa Digitală, a avut o vară complexă, iar toamna pare s-o fi luat prin surprindere. Dacă acum câteva luni era într-o stare de sănătate deplorabilă, combinată probabil cu o scădere a nivelului de self-esteem, azi Ana Morodan pare de-a dreptul debusolată, are o discuție care evident o stresează, iar traficul aglomerat și agitația din jur nu ajută deloc. CANCAN.RO a suprins-o pe Ana Morodan aparent bulversată de ce se întâmplă în jurul său. Ea se întoarce, schimbă haotic direcția de mers. Să fie oare pentru că nu știe unde îi vine Uberul, sau e mai mult de atât?

Contesa Digitală este un personaj din panoplia evoluției industriei de influencing a României. A fost printre cele mai cunoscute bloggerițe de fashion, organizatoare de evenimente imposibil de șters din memorie, cu personaje și ipostaze care au sfidat pe atunci toate convențiile și au împins societatea românească spre o atitudine mai relaxată față de noile coordonate economice, morale și, finalmente, de fashion ale planetei.

Ana Morodan a trecut printr-un episod dramatic, a fost surprinsă într-un fel de criză, sub influența substanțelor și alcoolului, moment de cotitură în existența sa. De atunci, Ana Morodan încearcă să revină pe culmile adulării, dar constată probabil că îi e mult mai greu să revină în spotlight, oricât de wow ar fi postările sale. Prin definiție o regină a ținutelor elegante dar atât de îndrăznețe încât frizau suprarealismul, Ana Morodan este și în imaginile de față un tablou care nu cadrează absolut deloc cu vibe-ul prăfuit, provincial, al Capitalei.

Ana Morodan poartă o capă din dantelă, cu un guler închis, un element vestimentar absolut unic. Mănușile lungi, fără degete, din piele neagră, asortate cu rochia de satin de un negru mat, ar fi poate adecvate în Parisul de acum două secole. Ochelarii de soare de culoarea fildeșului, cu lentile de un negru la fel de mat ca satinul rochiei, o coafură deranjată de rafalele de vânt ale Bucureștiului, husa telefonului, totul se potrivește și creează un efect retro și futurist în același timp. Ana Morodan are instinctul de a combina atât de discret elementele ținutei, încât doar un fin cunoscător le poate vedea individual, ceilalți văd doar ansamblul.

Ana Morodan și-a completat ținuta cu o geantă vintage din piele de reptilă cu accesorii de culoarea alamei sau a bronzului patinat, exact în tonul nasturilor supradimensionați ai capei. Și dacă tot vorbim despre elemente greu de cuantificat, Ana Morodan are o husă de telefon cu imaginea și numele lui Anthony Bourdain, fost celebrity chef, realizator de emisiuni TV culinare și probabil unul dintre cei mai mari storytellers din lume.

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