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Ana Morodan a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 17:20
Ana Morodon a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață
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Influencerița Ana Morodan (41 de ani) și-a speriat fanii după ce s-a afișat într-o stare deplorabilă pe rețelele de socializare. Recunoscută pentru ironia sa acidă, umorul debordant și replicile cu care făcea deliciul publicului, bruneta a clacat total și s-a filmat cu ochii în lacrimi.

Suferințele din culise au ieșit la iveală în cel mai dureros mod posibil. După ce a anunțat că problemele severe de sănătate o obligă să se retragă din lumina reflectoarelor și să își suspende activitatea pe internet pentru o perioadă nedeterminată, Ana Morodan s-a afișat într-o ipostază total neașteptată.

Ana Morodan a izbucnit în lacrimi

Deși a încercat să își mascheze suferința printr-o ținută provocatoare, accesorizată cu o pălărie gigantică pentru a-și recăpăta stima de sine, frica de moarte a pus stăpânire pe ea. Cu lacrimile șiroind pe obraz, diva a recunoscut că moare de frică și că nu știe ce se va întâmpla cu viața ei.

„Mă gândeam așa… Să-mi bag picioarele, la cum mă văd, mă văd și eu. La cum mă vedeți și la cum mă văd și eu, să mor dacă ai zice că mi-e o frică de-mi vine să înțepenesc, nu există. Era un titlu de carte „Aici locuiește frica”, no, așa arată frica“, a spus influencerița.

Ana Morodon a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață
Ana Morodon a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață

Diagnostic devastator pentru „Contesă”

Coșmarul prin care trece influencerița este legat de o problemă deosebit de gravă la nivelul rinichilor, cunoscută în termeni medicali drept insuficiență renală acută. Situația este atât de critică încât fanii de pe Instagram au intrat în alertă maximă, trimițându-i mesaje de susținere pe bandă rulantă.

Deși încearcă să rămână puternică și speră într-o minune, Ana Morodan a lansat un apel disperat, lăsând să se înțeleagă că starea ei s-ar putea agrava dramatic de la o zi la alta și că salvarea ei ar putea depinde de un donator.

„Eu numai zic să vă pregătiți, că dacă îmi trebuie un rinichi, careva trebuie să se ofere. Să vă văd atunci. Dar până atunci, așa cum ziceți despre mine că doar una e Ana Morodan, vă rog să ziceți și despre voi”, a spus ea, disperată.

VEZI ȘI: Locul unde Ana Morodan și-a găsit liniștea, după ce s-a retras din viața publică. Influencerița, surprinsă rar în această ipostază

 Ana Morodan, probleme grave de sănătate! Vedeta ar putea avea nevoie de un rinichi

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