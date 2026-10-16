Scene de groază în Covasna! O mamă, atacată de urs sub privirile copilului său, în drum spre școală

Momente de groază au avut loc joi dimineață, într-o localitate din județul Covasna, unde o femeie a fost atacată de un urs chiar în timp ce se deplasa spre școală alături de copilul său. Întreaga scenă s-a petrecut pe o stradă din satul Zălan, comuna Bodoc, într-un interval al zilei în care numeroși localnici se aflau în drum spre serviciu sau își însoțeau copiii către unitățile de învățământ. În urma incidentului, femeia a suferit mai multe răni, în timp ce băiețelul ei, în vârstă de 7 ani, a reușit să scape nevătămat.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 7:50, înainte ca activitatea obișnuită a dimineții să se desfășoare pe deplin în localitate. Mama își însoțea copilul la școală, iar cei doi se deplasau pe o stradă din satul Zălan, când au fost surprinși de apariția animalului sălbatic. Situația s-a transformat rapid într-un episod extrem de periculos, femeia devenind ținta ursului.

Femeia a fost atacată în timp ce își ținea copilul de mână

Potrivit informațiilor disponibile, ursul ar fi atacat-o pe femeie din spate, provocându-i leziuni la nivelul brațelor și al șoldului. Totul s-a petrecut în timp ce aceasta își ținea copilul de mână, ceea ce a făcut ca momentul să fie cu atât mai dramatic.

În mijlocul pericolului, băiețelul a reușit să se îndepărteze de animal și să se adăpostească într-o curte din apropiere. Decizia de a fugi l-a ajutat să evite contactul direct cu ursul, iar copilul a scăpat fără să fie rănit. Pentru mamă, însă, întâlnirea cu animalul s-a încheiat cu răni care au necesitat atenție medicală.

Atacul a avut loc într-o zonă locuită, nu într-o pădure sau pe un traseu montan izolat. Tocmai acest aspect amplifică îngrijorarea localnicilor, întrucât prezența unui urs pe străzile satului poate reprezenta un pericol pentru oricine se deplasează pe jos, mai ales în primele ore ale dimineții.

După producerea incidentului, au fost demarate acțiuni pentru identificarea și localizarea ursului implicat în atac. Până la momentul relatării, animalul nu fusese găsit, iar situația rămânea una îngrijorătoare pentru comunitatea din Zălan și pentru locuitorii din împrejurimi.

Primele informații indică faptul că ar putea fi vorba despre un exemplar tânăr, cu o vârstă estimată la aproximativ trei-patru ani.

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