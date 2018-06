500 de euro recompensă pentru un bulldog francez dispărut: „Zola vrea acasă!”

Stăpânii unui buldog francez sunt absolut disperați. Cățelul a dispărut în noaptea de 11.05 din Varlaam, județul Giurgiu, pe drumul spre Comana, la 25 de kilometri de București. Stăpânii cățelului pe nume Zola oferă 500 de euro recompensă.

Oamenii au pornit și o campenia pe Facebook, în speranța că cel care a găsit-o pe Zola să răspundă mesajelor lor. Stăpânii cățelului susțin că aceasta a fugit noaptea de acasă.

„Cazul meu este similar ca si implicare a oamenilor cu cazul lui Ice cainele husky din iasi gasit in vrancea la 200 de km de casa….el a aparut la toate stirile si emisiunile, dar numai dupa ce a fost gasit. Nu vreti sa faceti o fapta buna si sa o aducem pe Zola la televizor inainte sa o gasesc? Nu vreti sa ma ajutati sa o gasesc mai repede? Intrati pe pagina Zola vrea acasa, vedeti cati oameni sunt alaturi, cate share-uri are pagina si vedeti si strigatul meu de ajutor si neputinta…vedeti sufletul meu pus pe tava in fata oamenilor in speranta ca am s-o aduc acasa… Zola nu a fugit de acasa, este un caine care a fugit noaptea dupa o pisica si i-a iesit cuiva in cale si a luat-o. Stiu sigur asta pentru ca am cautat-o la nici 5 minute de la disparitie peste tot, prin toate santurile, gardurile, gropile si in orice alt loc in care putea sa pateasca ceva. este furata. (…)

BULLDOG FRANCEZ – disparuta in noaptea de 11.05 din Varlaam. Jud Giurgiu (drumul spre Comana – 25 km de Bucuresti)

MICROCIPATA – declarata pierduta in RECS

STERILIZATA – NU face pui

Este alba cu urechi negre si are o operatie la piciorul stang din fata. nu ai cum sa o ratezi! este extrem de usor de identificat dupa operatie, este la cot…

ZOLA TREBUIE SA AJUNGA ACASA!!!

Sigur cineva o tine ascunsa!! ajuta-ma sa o aduc acasa!! 500 de euro va primi persoana care imi spune unde este sau care o are in acest moment si mi-o da inapoi!!!

postarile la care ai dat share pana acum, nu au ajuns INCA la persoana potrivita . ajuta-ma sa ajunga la cine trebuie aceasta postare. poate cine o are, nu stie ca este cautata cu disperare

”, au explicat stăpânii cățelului.