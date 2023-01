A ales familia în locul unei cariere. Povestea Alexiei, tânăra care trăiește o viață specifică anilor 1950

Alexia Delarosa este o tânără mămică în vârstă de 29 de ani. Tânăra a luat decizia de a renunța la locul său de muncă și la carieră, din dorința de a trăi o viață liniștită, alături de familia ei.

Alexia consideră că locul femeii este acasă, îngrijindu-se de creșterea copiilor și treburile gospodărești, iar bărbatul să fie cel care merge la muncă și aduce bani în casă. Dorința ei de a trăi ca în perioada anilor 1950 pare că a devenit acum realitate.

A renunțat la carieră pentru a viața de familie

Alexia nu regretă decizia pe care a luat-o. Dimpotrivă, femeia se bucură că își poate crește copiii cât mai bine. Ea și Matthew, soțul ei, în vârstă de 37 de ani, locuiesc în San Diego, America, iar bărbatul deține o cafenea și investește timpul său în afacere.

De asemenea, tânăra mămică a mărturisit că mama ei nu a fost prezentă prea mult. Astfel, mereu a tânjit după familia tradițonală și a dorit să nu lipsească din viața copiilor ei.

,,Mama mea a lucrat, s-a bucurat de timp petrecut departe de familie. Întotdeauna mi-am dorit o familie tradițională. Am iubit ideea de a trăi în stilul anilor 1950, când femeile stăteau acasă și aveau grijă de casă, soț, copii, în timp ce bărbatul mergea la serviciu”, a povestit Alexia, potrivit Daily Mail.

,,O viață simplă, frumoasă. A rezonat cu mine”

Alexia a povestit că viața pe care o vedea în filme era tot ceea ce își dorea. Ea a renunțat la afacerea pe care o avea, iar acum se ocupă exclusiv de creșterea copiilor.

,,Am urmărit multe filme în care femile stăteau acasă și făceau curat după soții lor, mi s-a părut foarte romantic și o viață simplă, frumoasă. A rezonat cu mine”, a mai spus ea, potrivit sursei citate.

,,Când am rămas însărcinată cu primul nostru copil, cu Archer, acum în vârstă de doi ani, am decis că voi sta acasă cu el. Aveam o afacere de patiserie, unde lucram de acasă, part-time, însă când am rămas însărcinată cu al doilea copil, acum în vârstă de un an de zile, am decis să mă concentrez doar pe copii. Sunt mai mult decât fericită să am acest rol”, a precizat Alexia, pentru sursa amintită.