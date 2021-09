A avut un șoc atunci când i-a venit factura la curent. Cât avea de plată o pensionară în vârstă de 78 de ani

O pensionară, în vârstă de 78 de ani, din Codlea, a avut un șoc atunci când i-a venit factura la curent. Femeia avea de plată aproape 42.000 de lei.

Începând cu 1 iulie 2021, facturile la curent au crescut cu până la 7% indiferent de furnizor, iar cei mai afectaţi au fost cei care nu au trecut pe piaţa concurenţială. Prețurile au explodat și există multe erori grave la facturile de energie electrică.

Femeia, în vârstă de 78 de ani, locuiește 6 luni pe an în țară și cealaltă jumătate în străinătate. Potrivit pensionarei, calculul făcut de furnizorul de energie nu poate fi decât o eroare. Femeia are de plătit 42.000 de mii de lei.

Disperată, femeia a făcut public cazul ei în speranța că autorităţile îi vor face dreptate într-un final: ”Eu stau 6 luni în România şi, când stau în România, stau şi la fata mea. Eu am 78 de ani şi am un apartament cu două camere, 4 becuri LED, un frigider şi o maşină de spălat. Stau singură. De când am primit aceste facturi, mi-a crescut tensiunea foarte mult, nu mai am somn şi îmi vine să plâng mereu! Plâng şi pe stradă! Nu ştiu ce să mai fac! Cei de la curent au zis să o plătesc. De unde atâția bani”, a declarat femeia pentru observatornews.ro.

Familie din Alba, factură de peste 27.000 de lei la electricitate

Familia din Alba a descoperit că are de plată peste 27.000 de lei la electricitate. Oamenii au postat documentul pe rețelele de socializare și credeau, cu tărie, că a fost vorba despre o eroare. Ulterior, compania Electrica Furnizare, cea care a emis factura, spune că factura a fost transmisă automat, în mod eronat, către client din cauza unei anomalii pe lanţul de facturare şi în sistemul informatic.

”Electrica Furnizare informează cu privire la cazul clientului din Alba Iulia, care a primit o factură în valoare de 27.808,13 lei, ca urmare a unei anomalii pe lanţul de facturare şi în sistemul informatic. Electrica Furnizare precizează că factura menţionată în cadrul articolelor de presă este o factură cu caracter de regularizare, emisă în baza citirii efectuate de către operatorul de distribuţie zonal.

Din cauza unei anomalii pe lanţul de facturare şi în sistemul informatic, factura în cauză a fost transmisă automat, în mod eronat, către client. Compania Electrica Furnizare a luat decizia de a storna factura până la clarificarea modului de funcţionare a întregului lanţ de facturare, inclusiv a contorului de la locul de consum în cauză”, a informat compania.