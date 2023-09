A dat click pe o reclamă și a rămas fără contul de Facebook! O tânără de 20 de ani trage un semnal de alarmă

Povestea tinerei Ellie White Turner (20 de ani) a făcut înconjurul internetului, după ce a dezvăluit cum hackerii i-au furat contul personal de Facebook. Cu scopul de a avea acces, în mod ilegal, la informații confidențiale și de a obține avantaje materiale, programatorii s-au folosit de profilul fetei și au postat anunțuri auto false.

Ellie White Turner s-a trezit în situația de a remedia singură problema. De pe contul tinerei de Facebook, hackerii publicau anunțuri false despre mașini de vânzare, în acest mod folosindu-se de profilul fetei pentru a obține mii de lire sterline de la presupusele victime. Escrocii se ofereau să livreze mașinile, însă doar înainte de achitarea unui avans, dar și cu promisiunea de returnare a banilor. Când victimele trimiteau banii de avans, hackerii dispăreau pur și simplu cu banii.

Ei s-au folosit de identitatea fetei, mai ales că aceasta avea un profil privat vechi de 5 ani, amintiri, mulți prieteni virtuali și fotografii personale, detalii prin care au fost atrase victimele. Peste 220 de anunțuri false au fost publicate pe profilul ei, folosind fotografii cu mașini de ocazie, la un preț cu mult sub cel al pieței: ”Am doar 20 de ani, așa că nu e ca și cum aș fi avut alt cont. Acesta a fost singurul cont de Facebook pe care l-am avut vreodată și conține tot ce am postat vreodată. Am fost etichetată în atât de multe lucruri, cum ar fi când am trecut examenul de conducere, când am împlinit 20 de ani, toate zilele mele de naștere, toate au dispărut”, a spus tânăra Ellie.

Hackerii publicau anunțuri auto în numele tinerei Ellie White

Ellie spune că adresa ei de e-mail și numărul de telefon, care sunt legate de contul său Facebook, au fost modificate de hackeri, însă nu a reușit să le recupereze chiar dacă a urmat toți pașii specifici de recuperare a contului Facebook.

E-mailurile pe care le-a trimis la centrul de asistență al rețelei de socializare, în care cere ajutor pentru a-și recupera contul, au rămas fără răspuns. Hackerii acționează după un plan bine pus la punct. În anunțurile auto frauduloase erau folosite fotografii ale unor mașini reale, însă prețul lor era de până la aproape cinci ori mai mici ca în realitate: ”Am încercat să contactez Facebook pentru a-mi recupera contul, dar nu am primit niciun răspuns. Pe alte platforme de socializare te pun să introduci două adrese de e-mail pentru a-ți putea recupera contul și sunt situații în care primești mail în care ți se spune că cineva ți-a accesat contul. Eu nu am primit nimic din toate astea. A trebuit să-mi fac un nou cont Facebook, am încercat să raportez anunțurile, dar nu am reușit”, a mai spus tânăra, potrivit Dailymail.