A fost obligat să plătească 50 de lei, „taxă de muzică”! Ce a pățit un turist în restaurantul din Mamaia al „Masterchef”-ului Adi Hădean de la Pro TV

Un turist a povestit cât de revoltat a fost de experiența într-un restaurant din Mamaia. Întâmplarea face ca localul să fie deținut de Adi Hădean, masterchef-ul de la Pro TV. Printre cele acuzate de clientul nemulțumit, se numără și „taxa de muzică” obligatorie.

Adi Hădean deține un restaurant foarte bine văzut, chiar în Mamaia. Fostul concurent de la Pro TV, bucătar priceput, a avut surpriza de a primi un client care a văzut cu totul altfel lucrurile.

După cum a relatat un turist, în restaurantul lui Adi Hădean a așteptat mai bine de o oră. Într-un final, domnul s-a lipsit de comanda pe care o dăduse și a povestit cum a plecat după ce plătise și o taxă de 50 de lei. Suma era pentru cântăreț și i-a fost cerută imediat cum s-a așezat.

„Neprofesionalism total. Am stat o oră și 10 minute să vină comanda. Când într-un final n-am mai rezistat, întreb ospatarul cât mai durează, la care acesta răspunde senin: aaa…acum se apucă bucătarul…Ne-am ridicat și am plecat, rupți de foame, după ce am plătit 50 lei pt cântăreț…bani ceruți ca taxă, după ce te-ai așezat la masă”, a spus clientul. (CITEȘTE ȘI: Ce trebuie să știi ca să faci pască a la Chef Adi Hădean! Fostul jurat de la „Masterchef” dezvăluie rețeta)

Ce l-a deranjat, de fapt, pe clientul restaurantului lui Adi Hădean: „Totală lipsă de respect față de client”

Revoltat, clientul a povestit că cel mai tare l-a deranjat atitudinea personalului din restaurantul lui Adi Hădean. În plus, nici o băutură pe care o comandase nu fusese făcută corespunzător.

„Nu am o problema cu asta, problema este TOTALA LIPSA DE RESPECT față de client. Am uitat să menționez ca am cerut un Mojito, pe care l-am dat înapoi imediat cum am gustat din el. HELAS CU DOUĂ FRUNZE DE MENTĂ, APĂ PLATĂ, O FELIE DE LĂMÂIE ȘI NICIDEUM ROM ALB!!!! O mizerie de comportament față de client, NU RECOMAND!!”, a spus un turist. (CITEȘTE ȘI: Chef Adi Hădean, despre adevărul amar: „Sunt ghiolbani care se iau de chelneriţe de 19 ani ca să le arate nevestelor cât sunt de bărbaţi”)