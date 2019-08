A fost prins! Cine este bărbatul care a sunat-o pe mama Alexandrei și i-a cerut 3.500 de euro pentru a-i elibera fiica

Mariana Măceșanu, mama Alexandrei, a fost sunată, recent, de un bărbat care i-a transmis că știe unde este adolescenta, dar că în schimbul informațiilor dorește 3.500 de euro. Într-un final, persoana a fost prinsă și audiată și s-a dovedit doar o pistă falsă.

Potrivit adevarul.ro, cel care a sunat-o pe mama Alexandrei un un tânăr de 18 ani din localitatea Peretu, județul Teleorman. Femeia i-a anunțat rapid pe anchetatori, care l-au găsit pe făptaș în pat. A fost dus la audieri și, ulterior, lăsat liber. Nu a primit nici măcar o amendă.

“Toţi golanii, şantajiştii şi profitorii sunt puşi în libertate. Tocmai ce am aflat (sper că nu este adevărat) că după ce l-au filat, l-au localizat şi audiat pe acest nemernic L-AU PUS ÎN LIBERTATE!!!! Pentru că avea 18 ani şi era mic. Îţi vine să plângi şi să urli. După ce mama lui Alex a trebuit să accepte calvarul acestor conversaţii, am făcut totul ca la carte şi am anunţat autorităţile, am pus la dispoziţie înregistrările făcute de FAMILIE nu de autorităţi, stăm 5 zile în suspans aflăm acum că după efortul depus pentru a îl localiza şi prinde este audiat şi pus în libertate. Sunt SCÂRBIT“, a fost reacţia unchiului Alexandrei, Alexandru Cumpănaşu.