A înlemnit în aeroport! A ratat cu 2 minute avionul prăbușit în Etiopia și a făcut scandal! Povestea uluitoare a ”supraviețuitorului”

Antonis Mavropoulos ar fi trebuit să se afle în avionul Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, care s-a prăbușit duminică dimineața, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba. Cetățeanul grec a povestit, pe rețeaua de socializare, cum a trăit acele momente.

„Ar trebui să o văd ca pe o a doua șansă”, a declarat Antonis Mavropoulos la postul de televiziune grec Skai.

„Am ratat zborul cu două minute! Când am sosit, îmbarcarea fusese închisă și am văzut ultimii pasageri intrând. Am țipat să mă lase, dar nu mi-au permis”, a povestit barbatul pe contul său de Facebook.

Avionul a decolat la ora locala 08:38 cu destinatia Nairobi (Kenya), iar la scurt timp s-a prăbușit. Niciunul dintre cei 149 de pasageri și opt membri ai echipajului nu au supraviețuit.

Mavropoulos a explicat că a ratat zborul, deoarece persoana care îl insoțea la aeroport ajunsese cu întârziere.

Grecul a mai spus că a protestat vehement pentru că nu a fost lăsat să se îmbarce. Ofițerii de securitate l-au tras deoparte, iar unul dintre ei i-a spus să-i mulțumească lui Dumnezeu! Avionul se prăbușise. „Inițial, am crezut că minte”, a spus bărbatul.

Mavropoulos și-a informat apoi familia că nu se afla la bordul avionului prăbușit.