A intrat și el în top! Actorul Paul Rudd a fost numit ”cel mai sexy bărbat în viață”

A intrat și el în top! Actorul Paul Rudd, cel care a avut rol principal în ”Ant-Man”, a fost numit ”cel mai sexy bărbat în viață” de către o revistă internațională.

Actorul Paul Rudd a avut rolul principal în pelicula ”Ant-Man” și și-a strâns un public numeros în urma apariției în film. Pe rețelele de socializare, bărbatul primește aprecieri și este lăudat pentru performanțele sale din cariera cinematografică. Recent, Revista People l-a numit pe acesta „cel mai sexy bărbat în viață”. Pe listă se află și alte nume de răsunet, precum Idris Elba, George Clooney şi Bradley Cooper.

Actorul în vârstă de 52 de ani are o carieră de peste 30 de ani în industria cinematografică și a avut o surpriză imensă când a aflat ce titlu a primit. Evident, și soția acestuia a avut un șoc când a văzut că este numit ”cel mai sexy bărbat în viață”: ”Sunt conştient, suficient pentru a şti că atunci când oamenii vor auzi că sunt ales pentru asta vor spune: “Ce?”. Ea a fost uluită. După câteva chicoteli şi şoc, ea a zis: “O, au nimerit-o bine”. Ceea ce a fost foarte drăguţ”, a spus el pentru publicație. Paul Rudd și Julie sunt căsătoriți de 18 ani.

Paul Rudd a jucat în seriale și pelicule celebre, apreciate și vizionate de multe persoane: ”Halloween: The Curse of Michael Myers”, ”Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, ”The 40-Year-Old Virgin”, ”Night at the Museum”, ”Ant-Man”, ”Captain America: Civil War”, dar și în serialul ”Friends”.

Sursă foto: Captură video Youtube