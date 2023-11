A învins cancerul în urmă cu opt ani, dar trăiește cu teama că boala ar putea să reapară în orice moment! Bianca Brad, interviu emoționant pentru CANCAN.RO! “Mă bucur că am mai primit niște ani…”

De când a primit cumplita veste că are cancer la sân, în urmă cu opt ani, Bianca Brad a decis să stea departe de lumina reflectoarelor. Ani buni, ea a dispărut de la evenimentele mondene. Fosta miss România a revenit în mediul public și, într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO, aceasta a mărturisit cum i s-a schimbat viața, de la acel diagnostic crunt pus de medici.

Bianca Brad a revenit în viața publică și a vorbit, în premieră, despre motivul pentru care mulți ani a stat departe de show-bizz-ul autohton. Prezentă la lansarea jurnalului de călătorie al Marinei Almășan, „Pe cămilă. Prin Tunisia”, fosta miss România a transmis, prin intermediul CANCAN.RO, și câteva sfaturi valabile pentru orice femeie, menite a evita ca aceasta să ajungă la medic într-un stadiu avansat al bolii.

„Am vrut să-mi protejez mama și fiul”

CANCAN.RO: Este prima apariție publică a dumneavoastră, după ani buni de pauză…

E adevărat… Am dispărut o lungă perioadă de timp. Tot felul de probleme personale, de sănătate, m-au ținut departe. Dar acum am revenit. Mă bucur să reîntâlnesc oameni dragi, să cunosc oameni noi și să încep un nou drum în viața mea.

CANCAN.RO: Mult timp, v-ați ascuns durerea… Apoi, ați avut curajul să vorbiți despre cruntul diagnostic.

Am vorbit despre boala mea în clipa în care am putut face asta. Multă vreme nu am făcut public pentru că am vrut să-mi protejez mama și fiul. Într-un fel, m-am protejat și pe mine pentru că nu am mai fost expusă diverselor păreri, care sunt întodeauna pro și conrra, atunci când faci diverse alegeri. Dar și până să mă decid să fac public acest lucru, în spate am ajutat lume și continui să o fac.

CANCAN.RO: Ce sfaturi le dați femeilor aflate într-o situație asemănătoare?

Sfătuiesc pe toată lumea să meargă la medic atunci când simt că se întâmplă ceva în neregulă, să nu aștepte să se agraveze lucrurile. Sau pur și simplu să meargă periodic la un control de prevenție. Este mult mai simplu să previi, decât să repari. Asta este clar.

„Am avut noroc că nu a fost o formă foarte agresivă”

CANCAN.RO: Dumneavoastră în ce stadiul al bolii ați ajuns la medic?

În stadiul trei. După care s-a spus că e în stadiul doi. Am avut noroc că nu a fost o formă foarte agresivă. Dar a fost foarte greu, chiar dacă nu s-a văzut.

CANCAN.RO: Cum vă simțiți în acest moment?

Bine. Sunt recunoscătoare că am primit în dar încă niște ani de viață. Niciodată însă nu știi ce va urma. Poți să fii perfect sănătos și într-o clipă să se spulbere totul. De aceea cel mai important este să fii recunoscător pentru tot și să te bucuri pentru fiercare clipă, să te bucuri de prezent, de oamenii pe care-i întâlnești, de lucrurile aparent mărunte. Pentru că noi nu mai știm să facem asta. Alergăm, alergăm, sub presiunea societății de a face, de a obține și asta ne împiedică să fim fericiți și liniștiți sufletește.

„Am fost șocată, furioasă”

CANCAN.RO: Ce s-a schimbat în viața dumneavoastră de la aflarea acestui diagnostic crunt și până astăzi?

La început am fost șocată și furioasă. Și mi s-a părut o mare nedreptate, dar în timp am învățat că de fapt boala a venit ca să mă învețe să am grijă de mine cu adevărat.

CANCAN.RO: Ne aflăm la lansarea unui jurnal de călătorie, despre Tunisia. Ați fost în această țară? Unde v-ați dori să ajungeți?

Nu am fost, dar mi-aș dori să ajung oriunde în lumea asta. Am călătorit mult, iar dacă aș putea, aș merge peste tot. Dar sunt și câteva țări în care nu aș vrea să ajung.

„Am stat șase ani, dar nu m-am putut adapta în altă țară”

CANCAN.RO: Care a fost țara preferată?

De fiecare dată, am încercat să merg în altă parte. Pentru că e păcat să te duci în același loc. Dar au fost și ani în care am repetat. Îmi plac țările în care e clima bună. Nu-mi place frigul. Fiecare țară are însă specificul ei, părțile sale frumoase. Italia îmi place foarte mult, Cipru, Franța.

CANCAN.RO: V-ați gândit să vă stabiliți într-o altă țară?

Am avut posibilitatea să mă stabilesc în altă. Am stat chiar șase ani acolo. Dar nu m-am putut adapta, sunt foarte legată de România. Iubesc foarte mult țara asta și o respect.