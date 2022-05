A mers la o consultație banală și a primit un diagnostic neașteptat din partea medicilor. De ce afecțiune suferă Andreea Bănică

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute artiste din ţara noastră. Vedeta are o legătură strânsă cu fanii săi şi împărtăşeşte cu ei diferite lucruri din viaţa personală. Cu toate acestea, puţini sunt cei care ştiu faptul că frumoasa blondină se confruntă de ceva timp cu o afecţiune des întâlnită la femeile care au copii. Iată despre ce este vorba.

Andreea Bănică este foarte activă în mediul online și împărtășește cu cei care o urmăresc diferite momente din viața ei, fie că este vorba despre cele bune sau de cele mai puțin plăcute.

Cântăreaţa este mereu cu zâmbetul pe buze atunci când apare în faţa admiratorilor săi, astfel aceştia îşi dau seama foarte rar atunci când artista trece printr-o perioadă dificilă. Recent însă, aceasta a organizat pe pagina sa de Instagram o sesiune de întrebări şi răspunsuri, iar cei care o urmăresc au putut afla mai multe lucruri despre aceasta, inclusiv faptul că are diastază abdominală. Aceasta constă în separarea parțială sau completă a mușchilor abdominali drepți în timpul sarcinii, o afecțiune întâlnită des la femeile care au copii.

Frumoasa artista a explicat pe larg cum și-a dat seama de această afecțiune pe care o are.

„Am remarcat că în urma efortului pe care îl depun, în urma dietelor pe care le țin și a mâncatului sănătos, a sportului nu se rezolvă problema abdomenului. Și mai tot timpul mă simțeam umflată. Și mă simt și acum, și balonată. E o mică umflătură în partea de jos a abdomenului ceea ce este deranjant pentru mine făcând atâta efort pentru a arăta cât mai bine. Mi s-a părut dubios și atunci am consultat un doctor.

Medicul mi-a dat o recomandare pentru a face o ecografie de părți moi, iar în urma acesteia a rezultat această diastază. Nu este una mare, este una micuță, însă este deranjantă pentru mine. Nu-mi place să văd acea umflătură acolo, în permanență și dacă beau apă. Fiind o diastază mică nu o să recurg la operație prea curând”, a povestit cântăreața pe pagina de Instagram.

Andreea Bănică despre a treia sarcină

Blondina a explicat că dacă ar mai fi fost la vârsta de 25 sau 26 de ani, cu siguranță ar mai fi făcut un copil, asta pentru că îşi doreşte o familie numeroasă. Totodată vedeta a mărturisit că acum nu mai este cazul să se gândească la o altă sarcină, ci îşi doreşte să se ocupe cu multă atenţie de cei doi copii pe care îi are deja.

„Dacă aș mai fi avut 25 de ani sau 26 de ani, cu siguranță aș mai fi făcut un copil, pentru că mi-aș fi dorit trei copii. Am depășit această vârstă, chiar și 30 de ani am depășit, chiar și 40 de ani am depășit și atunci nu mai este cazul de un alt copil în viața noastră.

Vreau să ne ocupăm foarte bine și să fim cât mai aproape de copiii noștri, de cei pe care îi avem, și să nu simtă lipsa noastră mai niciodată, deși este destul de greu, dar încercăm”, a declarat Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Instagram