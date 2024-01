A murit regizorul Dinu Cernescu. Teatrul românesc este în doliu

Doliu în teatrul românesc! Regizorul Dinu Cernescu s-a stins din viață la 88 de ani. A fost un profesionist desăvârșit și s-a dedicat carierei sale. În anul 2005 primit premiul UNITER pentru întreaga activitate.

Dinu Cernescu a avut o activitate artistică bogată, colaborând cu teatre de renume, precum Nottara, Național sau Odeon. Regizorul a lăsat multă durere în urma sa. Colegii de breaslă au postat pe rețelele de socializare mesaje emoționante de condoleanțe.

Citește și: DOLIU ÎN LUMEA FOTBALULUI! MARIO ZAGALLO, DE 4 ORI CAMPION MONDIAL, S-A STINS DIN VIAȚĂ

Dinu Cernescu a fost unul dintre cei mai importanți regizori ai României. A creat spectacole legendare, care au rămas în istoria teatrului românesc. De asemenea, a colaborat cu actori de renume, precum Florin Piersic, Gheorghe Dinică sau Ștefan Iordache.

Născut la București, Dinu Andrei Șerban a fost fiul generalului Cernescu, primul pilot care a zburat pe ruta Cape Town – București și retur. A fost la un pas să părăsească România, dar mama lui, profesoară de franceză, s-a opus. A rămas în țară și a construit o carieră înfloritoare în teatru. Totuși, înainte de a descoperi această mare pasiune, și-a dorit să devină chirurg.

„Mă pregăteam să dau la Medicină. Voiam să devin chirurg. Cât despre teatru, am avut și eu, copil fiind, un teatru de păpuși. Îmi amin­tesc că am dramatizat Ivan Tur­bin­că, pe când aveam 11 ani. Am și acum «ca­ietul de regie», în care scrie: «Ivan Turbincă. Piesă în trei acte și șase tablouri».

Într-o zi, fără să știu de ce, m-am dus și am dat examen la Institutul de Teatru, secția Regie. Am dat și am intrat. Eram patru studenți: David Esrig, Dan Alexandrescu, Dumitru Cipo­daru și eu. Aveam profesor un co­mu­nist grec, pe Ianis Veakis, fugit de acasă, de tea­ma coloneilor.

Dar, cu toate miștourile pe care le făceam atunci, mi-a rămas de la Veakis întrebarea: «Ce vrei să spui cu asta?». Eu visam decoruri grandioase, acto­rie măreață, dar el mă întreba doar atât: «Ce vrei să spui cu asta?»”, a povestit Dinu Cernescu în anul 2022, pentru formula-as.ro.