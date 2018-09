A murit ULTIMUL CAVALER al Ordinului ”Mihai Viteazul”! Avea 104 ani!

A murit ultimul cavaler al Ordinului ”Mihai Viteazul”, anunță Ministerul Apărării Naționale pe site-ul său de socializare în urmă cu puțin timp. Constantin Mihalcea a încetat din viață la vârsta de 104 ani, faptele sale de eroism intrând în istorie. În perioada când era militar, Constantin Mihalcea și-a scăpat camarazii din iadul de la Stalingrad, ”a văzut moartea cu ochii” și a fost prizonier în lagărele naziste.

”Nu mi-am făcut decât datoria. Am făcut ceea ce trebuia să fac. Pentru asta m-am pregătit, asta am făcut”, spunea ultimul cavaler al Ordinului Mihai Viteazul. ”Am participat la eliberarea Basarabiei, la trecerea Nistrului şi la luptele din Ucraina, de la Bug şi Nipru. Am ajuns până în Crimeea, Caucaz, Istmul Pericop, Krasnodar şi stepa Kalmucă, la sud de Stalingrad… am fost prizonier de război la nemţi în Lagărul “Vistra nr. 8”, de unde am fost eliberat în 1945 de trupele sovietice.”

Constantin Mihalcea a devenit Cavaler al Ordinului “Mihai Viteazul” după ce, a doua zi de Crăciun a anului 1942, cu bateria înconjurată de tancurile sovietice, a reuşit să iasă din încercuire, împreună cu toţi militarii din subordine. Distrăgând atenţia ochitorilor de pe tancurile T34, a scos soldaţii din faţa inamicului, ţâşnind călare printre tancuri şi prin nămeţii ridicaţi de viscolul siberian.

Generalul Mihalcea a acordat acum câțiva ani un interviu pentru Adevărul. Era bucuros pentru că, la cei 99 de ani ai săi (interviul a fost luat în 2013), deşi avea hernie, Parkinson, probleme cu ficatul, bila şi intestinele şi suferise un accident vascular cerebral, îşi păstrase “pasiunea pentru Sudoku”. Şi, de asemenea, “inteligenţa, luciditatea”.

Dumnezeu să-l odihnească!