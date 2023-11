A strigat Jackpot la 36 de ani! Robert, un bărbat care dormea pe străzi, și-a cumpărat un bilet pentru Melbourne Cup și s-a trezit câștigător peste noapte

La vârsta de 36 de ani, viața unui bărbat s-a schimbat remarcabil. Robert și-a achiziționat cu 5 dolari un bilet pentru cursele Melbourne Cup. Dar la scurt timp a aflat că este marele câștigător. S-a strigat Jackpot: un câștig peste 100.000 de dolari! Emoționat, bărbatul a declarat că, în urmă cu doar câteva zile se întreba ce să facă, pentru că trăia pe străzi. Acum, norocul a fost de partea lui. Detaliile se află mai jos, în articol.

Robert, un bărbat în vârstă de 36 de ani, a avut parte de un real șoc, la scurt timp după ce a pus un bilet la cursele de cai. A mers la Petone Working Men’s Club pentru a lua parte la Melbourne Cup. Atunci, a achiziționat un bilet de 5 dolari și s-a trezit, la pauza dintre curse, că a tras Jackpotul: peste 100.000 de dolari!

Pariase cu 5 dolari, fără să își dea seama că marele premiu pentru biletul respectiv este de 106.000 dolari. A aflat abia la pauza dintre curse, atunci când și-a verificat contul bancar. Nu i-a venit să creadă când a văzut suma în cont.

Vezi și LA UN PAS SĂ PIARDĂ 1 MILION DE DOLARI! GREȘEALA MINORĂ CARE L-AR FI LĂSAT FĂRĂ BANI PE UN CÂȘTIGĂTOR LA LOTO: „ÎNCĂ NU-MI VINE SĂ CRED!”

Vezi și O FEMEIE A FOST ARESTATĂ DUPĂ CE A FURAT LOZUL RĂZUIBIL AL VERIȘORULUI EI. CE SUMĂ DE BANI CÂȘTIGASE, DE FAPT

I s-a schimbat viața în doar câteva minute: a câștigat peste 100.000 de dolari

De câteva luni, bărbatul în vârstă de 36 de ani se confrunta cu o situație dificilă. Era nevoit să doarmă pe străzi și să se descurce cu economiile pe care le avea. Acum, însă, a mărturisit că se simte binecuvântat, după ce a câștigat premiul de peste 100.000 de dolari. Emoționat că a câștigat, a izbucnit în plâns.

„Nu-mi venea să cred și m-am gândit: Trebuie să fie ceva în neregulă aici. (…) Am intrat în easybets-ul meu și mi-am dat seama că era o bifă verde lângă primele patru easybets de 5 dolari cu 106.000 de dolari. Acum câteva luni plângeam pe marginea străzii pentru că nu aveam unde să mă duc. Acum, mă consider binecuvântat, serios. (…) Când mi-am dat seama că cei 106.000 de dolari nu au fost o greșeală și că erau cu adevărat ai mei, nu mi-a venit să cred. Am țipat de bucurie, apoi m-am prăbușit în genunchi și am plâns, ca să fiu sincer”, a spus bărbatul de 36 de ani.

Citește și A CÂȘTIGAT 22 DE MILIOANE DE DOLARI LA LOTO, DAR NU LE-A SPUS NIMIC COPIILOR. NOROCOSUL ȘI-A EXPLICAT DECIZIA

Sursă foto: colaj Pexels