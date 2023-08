A văzut moartea! Maestrul Florin Zamfirescu, la un pas de tragedie în timpul copilăriei

Florin Zamfirescu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a deschis „cutia Pandorei” aducând în atenție un moment crucial din viața sa. La vârsta de doar doi ani și jumătate, marele actor și-a văzut moartea cu ochii! Ce s-a întâmplat concret, dar și cum a fost salvat, puteți descoperi în rândurile de mai jos. De asemenea, pentru a vizualiza discuția integrală dintre Florin Zamfirescu și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Motivul care i-a pus în dificultate existența se află în apariția unei răceli. O aprindere la plămâni îi putea fi fatală lui Florin Zamfirescu, dat fiind faptul că medicamentul cu care a fost salvat se găsea destul de greu în perioada copilăriei marelui actor. Mama sa a fost cea care și-a dat seama că ceva era în neregulă cu Florin Zamfirescu, în momentul în care a observat că, în noaptea respectivă, actorul era foarte roșu la față și avea episoade de delir.

(NU RATA: Cum a ajuns actorul Florin Zamfirescu să doarmă pe o băncuță în Cimitirul Bellu: „Nu am știut că pot să obțin un pat cămin” – EXCLUSIV)

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

„Mama a făcut rost de penicilină că muream. M-a salvat”

Adrian Artene: V-ați născut și ați copilărit în această casă atrasă de actorie, de lume, această casă veselă.

Florin Zamfirescu: Numai că tata avea și doi frați. Mult mai în vârstă decât el pentru că bunicul meu a avut două neveste. Prima i-a murit, s-a însurat cu una mult mai tânără și l-au făcut pe tata. Între el și ceilalți doi frați sunt 25-30 de ani. Le zicea „nenea”. Însurați, cu familii, și erau profesori amândoi. Profesori de română, de istorie. Nu învățători, profesori. Tata era învățător și toată familia se înclina către artă.

La doi ani jumătate am făcut aprindere la plămâni. Era iarnă, tăiau porcul și copilul a scăpat. Mă jucam pe acolo că ei aveau treabă și am răcit rău de tot. Și-au dat seama, pentru că noaptea eram roșu ca racul, am făcut febră și mă cățăram pe perete. Erau niște medici pe acolo, pe aproape, s-a dus mama și a făcut rost de penicilină că muream. M-au salvat de la răceala aia! Pe vremea aia, penicilina se găsea foarte greu. Abia apăruse.

(VEZI ȘI: Durerea care-l mistuie pe Florin Zamfirescu atunci când ajunge acasă: „E greu, e foarte greu”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.