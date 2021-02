Academica învinge surprinzător FCSB pe „Național Arena” și face un pas uriaș spre play-off!

Academica Clinceni a produs una dintre cele mai mari surprize ale acestui campionat, impunându-se la limită, scor 1-0 (0-0) pe „Național Arena” în fața FCSB.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Mladen Jutric (min.60), cu capul din 6 metri, după un corner executat de Andrei Cordea. De remarcat ar fi că fundaşul austriac a marcat la doar un minut după ce a intrat pe teren. De notat ar fi că la Academica au jucat patru din cei cinci foşti jucători ai „roş-albaştrilor” pe care îi au în lot ilfovenii, respectiv Paul Pîrvulescu, Florin Gardoş, Raul Rusescu şi Adrian Popa, de pe teren lipsind doar Cristian Tănase.

Acesta a fost primul meci pierdut în acest sezon pe teren propriu de echipa lui Toni Petrea. FCSB a rămas pe primul loc cu 48 de puncte, însă poate fi depășită astăzi în clasament de CFR Cluj. Aflată pe locul 2 cu 47 de puncte, campioana va juca în Moldova cu FC Botoșani de la ora 20:30.

De partea cealaltă, Academica a acumulat 33 de puncte și a urcat pe locul 5 în clasament, făcând un pas uriaș spre play-off.

„Băieții merită toate felicitările, este victoria lor. Am făcut jocul aproape perfect, cel puțin defensiv. Nu ne-am creat foarte multe ocazii, dar e important că n-am primit gol. Se pare că am tras niște învățăminte din jocurile anterioare. La fazele fixe stăm bine. E o gură de oxigen pentru că am suferit mult. Băieții erau puțin dezamăgiți de aceste meciuri pe care le-am pierdut. Își doreau să redevenim echipa din tur. Chiar dacă am întâlnit cea mai bună echipă din campionat am reușit să contracarăm acțiunile lor. Nu ne gândim la play-off, ne gândim la fiecare meci în parte. Nu ne interesează play-off-ul. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Craiova, trebuie să ne gândim cum să-l câștigăm. Avem multe probleme după acest meci: accidentați, suspendați”, a declarat Ilie Poenaru, antrenorul principal al formației Academica Clincnei la finalul meciului de pe „Național Arena”.

Astăzi sunt programate ultimele două meciuri ale etapei a 22-a a Ligii 1. De la ora 17:30, Viitorul se va duela la Ovidiu cu FC Voluntari iar de la ora 20:30 în Moldova va fi duelul FC Botoșani – CFR Cluj.

Program etapa 22 Liga 1

Sepsi OSK – Poli Iași 3-3

Astra Giurgiu – FC Argeș 0-2

Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti 1-0

UTA Arad – FC Hermannstadt 1-1

Gaz Metan Mediaş – Chindia Târgovişte 1-0

FCSB – Academica Clinceni 0-1

Luni 8 februarie

ora 17:30 Viitorul – FC Voluntari

ora 20:30 FC Botoşani – CFR Cluj