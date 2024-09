Adela Popescu își a cumpără haine din magazinele second hand și nu îi este rușine cu asta. Soția lui Radu Vâlcan le-a povestit tuturor

Adela Popescu a fost impresionată de câteva produse și a umplut mai multe pungi cu achizițiile sale. Vedeta a postat pe rețelele de socializare câteva imagini din acele momente, în care se vede clar fericirea ei. Deși a avut roluri în numeroase seriale de succes și a contribuit la multe producții TV, Adela Popescu nu a uitat de unde a plecat și, în amintirea acelor vremuri, își construiește acum o casă la Șușani.

Adela Popescu își cumpără haine de la SH

Prezentatoarea TV a lăsat copiii în grija fraților mai mari și a soțului ei, Radu Vâlcan, și s-a dus la cumpărături.

„Astăzi am lăsat copiii cu băieții familiei și am plecat la Slatina, orașul cel mai apropiat de Șușani, să cumpărăm una-alta. Așa că eu și cu aceste două doamne superbe (mama și mătușa ei) am parcat mașina în fața unui second hand de prestigiu din oraș”, a fost mesajul postat de blondină în mediul online.

La final, ea a spus că este foarte mulțumită de achizițiile făcute și a promis că le va arăta urmăritorilor ei ce a adus acasă.

„Foarte mulțumită de cumpărături. Abia aștept să ajung acasă să vă arăt ce mi-am luat”, a mai povestit Adela Popescu.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, afacere de succes pe malul mării

Adela Popescu și Radu Vâlcan dețin o vilă spectaculoasă în Capitală, un apartament la mare și sunt parteneri cu alte vedete într-un hotel. În prezent, au început construcția unei case la Șușani, locul în care prezentatoarea a crescut. Adela Popescu își dorește o casă din piatră, având o imagine clară în minte pentru aceasta.

„A început treaba și sunt foarte fericită. În fiecare seară adorm imaginându-mi cum va fi. Va fi o casă foarte frumoasă, cu obloane din lemn, cu piatră, toată viața am visat la o casă din piatră. Nu va fi foarte mare, dar va avea o terasă foarte mare, casa e cumva poziționată pe un deluleț, care vede un alt deluleț și apusul. Sunt fericită că în sfârșit se întâmplă, mai e puțin’, mărturisea Adela Popescu, pe o rețea de socializare.

