Adela Popescu îşi face griji pentru Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a schimbat foarte mult

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai frumoase și longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi au reușit să-și construiască o relație trainică.

Radu Vâlcan a depus un efort uriaș și a muncit enorm că să-și cumpere o locuință de lux. Actorul s-a implicat în mai multe proiecte și a acceptat oferta producătorilor emisiunii „Insula Iubirii”, la Antena 1.

Totuşi, Adela Popescu îşi face griji pentru soţul ei. Cum s-a schimbat mult Radu Vâlcan, pe B1tv.ro.

A muncit mult pentru un apartament

Adela Popescu a făcut şi o destăinuire. Familia prezentatoarei a petrecut câteva zile la Dubai. Aceasta a postat câteva imagini și s-a lăudat că i s-a împlinit visul cel mare.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Sa fie, știți cum e. De Crăciun, când am deschis cutia cu globuri, am găsit-o. Prima: încă un frățior sau o surioara pentru Alexandru si Andrei. A doua…„. Continuarea este la sursa amintită.