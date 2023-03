Adela Popescu, momente grele! Vedeta a ajuns cu fiul său la spital: „Este ceva îngrozitor”

De curând, Adela Popescu a trecut prin momente grele. Soția lui Radu Vâlcan a ajuns de urgență la spital cu fiul său. Aceasta a trebuit să se interneze alături de cel mic, iar experiența a fost una cu adevărat grea. Adela Popescu abia acum a vorbit despre tot ce s-a întâmplat.

De obicei, Adela Popescu este foarte deschisă cu fanii săi. Aceasta împărtășește cu ei multe momente din viața personală, fie ele fericite, sau mai puțin. Însă, vedeta abia acum a recunoscut că despre un episod ce s-a întâmplat de curând în viața ei nu a putut să vorbească, nu pe moment cel puțin.

Se pare că în urmă cu două luni, Adela Popescu a ajuns de urgență cu fiul său la spital. Cel mic avea o erupție agresivă pe piele, așa că a trebuit supravegheat îndeaproape de către medici. Băiețelul a fost internat și Adela Popescu a rămas în spital alături de el. Acele momente au fost extrem de grele pentru vedetă, chiar mai grele decât pentru cel mic. Adela Popescu a mărturisit că îngrijorarea și suferința pe care o mamă o simte atunci când copilul ei pățește ceva este greu de descris în cuvinte.

„Eu am avut noroc că, până în clipa asta, nu am avut probleme mari de sănătate, adică am avut febră, mă rog, cum au toți copiii, mai ales cei care intră la grădiniță și la școală. Nu ascund că acum două luni am fost internată cu cel mic, pentru că a avut o erupție destul de agresivă pe piele. A fost pentru prima oară când am fost internată cu el în spital.

Mărturisesc că zilele alea au fost ceva ce eu nu am putut să postez. În mod normal postezi, pui, dar nu am putut, adică eu nu puteam nici măcar să verbalizez durerea pe care o simțeam și îngrijorarea. Când copilul tău este în pericol, nu există nimic care să concureze cu asta, de niciun fel, adică nici măcar fericire nu e atât de intensă cum e durerea, ca intensitate mă refer”, a declarat Adela Popescu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

(CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU ȘI-A PUS PE JAR FANII! A FĂCUT BAGAJUL ȘI A PLECAT DE ACASĂ. RADU VÂLCAN A REACȚIONAT IMEDIAT: „TE-AI DUS DUPĂ…”)

Adela Popescu, momente grele

Adela Popescu a mai mărturisit că deși fiul ei nu a avut o problemă gravă, care să îi pună viața în pericol, grijile ei au fost extrem de mari. Aceasta s-a agitat, a suferit și cu inima grea a stat lângă micuțul ei. Această experiență a fost una marcantă pentru Adela Popescu și a făcut-o să se gândească la mămicile care chiar au mari probleme cu cei mici, la suferința pe care trebuie să o simtă atunci când este vorba de o boală cu adevărat gravă.

„În momentul în care fiul tău este în pericol sau are o problemă, atunci este ceva îngrozitor. Totuși, el nu avea o problemă gravă de sănătate, era ceva ce necesita tratament și supraveghere, dar nu i se punea viața în pericol. Eu nu vreau să mă gândesc ce simt mamele care sunt cu cei cărora li se pune viața în pericol”, a mai spus Adela Popescu.

(VEZI ȘI: MOTIVUL PENTRU ADELA POPESCU A RĂMAS ÎN FAȚA CASEI, ÎN FRIG: „SUNT O FRAIERĂ!”. CE A PĂȚIT FOSTA PREZENTATOARE DE LA PRO TV)