Adevăratul motiv pentru care Al Bano a divorțat de Romina Power. Ce făcea femeia înainte de concerte. „Eu nu am luat niciodată”

Al Bano schimbă prefixul pe 20 mai, iar cu această ocazie a acordat un interviu publicației Oggi. Printre subiectele dezbătute, celebrul artist a vorbit şi despre despărțirea de Romina Power. Se pare că nu dispariția fiicei lor i-a îndepărtat, ci substanțele interzise.

În interviul acordat jurnaliștilor italieni, Al Bano face câteva dezvăluiri uimitoare despre relația lui cu Romina Power. În 1999, tot revista Oggi anunța divorțul lor, iar 24 de ani distanță, faimosul cântăreţ a decis să spună adevărul despre separare.

„O spun în premieră: problema a fost marijuana. Romina fuma tâmpenia aia de până la patru ori pe zi. Și o făcea de ani de zile, chiar înainte de dispariția Yleniei. Era o altă femeie. Fuma și era veselă; când efectul dispărea, devenea tristă și plângea. Era de nerecunoscut. Nu mai exprima acel atașament față de lucruri, acea pasiune pentru viață, pentru ceea ce trăisem și construisem în acei ani. A fost începutul sfârșitului”, a mai spus celebrul artist.

Al Bano vorbește și despre începutul relației lor, în 1969: „Nimeni nu știa despre noi, dar Cannes-ul era împânzit de paparazzi. Faptul că am apărut în Oggi, iar povestea noastră a devenit oficială, recunosc că mi-a făcut plăcere”.

Artistul mai spune că habar nu avea la vremea aceea, când s-a îndrăgostit de Romina, că ea este fata vedetelor Tyrone Power, un actor american și Linda Christian, actriță, sex-simbol al anilor ’40, prima fata Bond.

„Nu-i cunoșteam! Ignoranța mea a fost salvarea mea, altfel nu aș fi abordat niciodată o astfel de persoană. Apropo, socrul nu mai trăia, dar soacra era împotriva mea. Indicațiile ei, și asta aveam să descopăr ani mai târziu, erau precise: exploatează-l, profită de el și apoi spune-i să se ducă dracului”, mai spune Al Bano, în interviul amintit.

Al Bano știe ce s-a întâmplat cu fiica sa dispărută în urmă cu 30 de ani

Romina Power şi Al Bano au fost căsătoriți în perioada 1970 – 1999 și au împreună patru copii: Ylenia Carrisi, Yari, Cristel și Romina jr. Cei doi au trecut printr-un moment extrem de greu în ultima zi a anului 1993, când fiica lor Ylenia, în vârstă de 24 de ani, a dispărut fără urmă. Au urmat ani de căutări și investigații, însă fără niciun rezultat. Astfel, în anul 2013, Al Bano a decis să declare decesul fiicei sale. Romina Power nu a fost însă de acord cu acest lucru, pentru că nu exista nicio dovadă clară a morții Yleniei. Totuși, informațiilor pe care le-au obținut duceau la concluzia că fiica lor s-a înecat în apele fluviului Mississippi.

Recent, Al Bano a oferit un amplu interviu pentru Corriere della Serra. Artistul a explicat că a decis să declare moartea fiicei lui după ce a vorbit cu paznicul portului în care se presupune că s-a înecat aceasta. În plus, Al Bano a dezvăluit că Ylenia începuse să consume substanțe interzise, iar uneori nici nu-l mai recunoștea când era sub influența acestora.

„Era o fată extraordinară. A studiat la King College din Londra și știa engleza, franceza, spaniola, portugheza. A fost cu noi la Moscova, când am avut 18 concerte, și începuse să învețe și rusa. Apoi, ne-a însoțit și în Statele Unite. Am plecat de la Los Angeles la New Orleans și acolo a avut întâlnirea fatidică […] Vagabonzii, artiștii stradali… Îmi amintesc de un negru, îl cheamă Masakela […]

Într-o după-amiază am rămas cu Ylenia pentru că observasem ceva ciudat. Dintr-odată ea a început să alerge, iar eu eram în spatele ei, iar ea striga: ‘Bărbatul ăla vrea să mă rănească’, iar bărbatul acela eram eu. E clar că era o problemă cu drogurile […]

Într-o altă seară a dispărut și nu am mai găsit-o până la 8 dimineața. Ea i-a spus mamei ei că în noaptea aceea și-a riscat viața în apele fluviului Mississippi.

Am reconstituit acea noapte oră de oră. Am vorbit cu martori. L-am întâlnit pe Masakela, care fusese în închisoare, dar a negat orice vinovăție. Am interogat ultima persoană care o văzuse, paznicul portului. ‘Nu poți să stai aici’, i-a spus paznicul. Dar Ylenia a răspuns: ‘Eu aparțin apelor’ și s-a scufundat în râu, înotând în stilul fluture.

Atunci am înțeles că paznicul spunea adevărul, pentru că Ylenia spunea această frază în copilărie înainte de a sări în apă și înota mereu în stil fluture. Dar Mississippi nu iartă”, a povestit Al Bano.