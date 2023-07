Adevărul despre proaspătul câștigător al show-ului Mireasă de la Antena 1. A fost condamnat la 2 ani de închisoare după ce i-a rupt piciorul unui bărbat

În data de 10 iulie, sezonul cu numărul 7 al emisiunii Mireasa a ajuns la final. Cinci cupluri au intrat în marea finală, însă în cele din urmă câștigătorii au fost Maria și Antonio. Deznodământul a fost unul controversat, la fel cum este și trecutul lui Antonio. În anul 2019, tânărul a fost protagonistul unui accident rutier destul de grav.

Spere surprinderea tuturor, Maria și Antonio au reușit să convingă publicul Mireasa și au devenit câștigătorii sezonului 7, punând astfel mâna pe marele premiu în valoare de 40.000 de euro. Deznodământul a ridicat multe sprâncene, având în vedere că aceștia au format un cuplu și au decis să se căsătorească pe ultima sută de metri.

Câștigătorul Mireasa, beat la volan

În ceea ce îl privește pe Antonio, un alt episod din viața lui a ieșit la iveală. În anul 2019, proaspătul mire devenea protagonistul unui accident rutier destul de grav. Acesta se urca la volan sub influența băuturilor alcoolice și producea un accident pe bulevardul Tomis din municipiul Constanţa.

La vremea respectivă, Antonio avea 26 de ani. Acesta a petrecut la club, iar când distracția s-a terminat s-a urcat la volanul mașinii și a plecat spre casă. Însă, pe drum, din cauza cantității mari de alcool pe care o băuse, bărbatul a pierdut controlul volanului și intrat pe contrasens, unde a izbit o mașină ce se deplasa regulamentar.

Șoferul celuilalt autoturism, un bărbat de 30 de ani, a ajuns de urgență la spital, în timp ce Antonio ajungea pe mâinile oamenilor legii. În urma testului s-a dovedit că tânărul avea o alcoolemie de peste 2,39 mg/l alcool în sânge.

„Puteai să omori un om!”

În urma accidentului rutier pe care l-a produs, Antonio a fost cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice. În timp ce victima lui a avut nevoie de 36 de zile de spitalizare, iar alte 21 de zile a fost imobilizată la pat, potrivit replicaonline.ro.

Mai exact, șoferul în vârstă de 30 de ani a suferit o fractură a coloanei cervicale, fractură de bazin şi fractură a coccisului și a trebuit să fie operat la piciorul drept de trei ori.

„A fost destul de grav. Am avut proces, am avut tot. Așa a fost să fie atunci. Am greșit, îmi pare rău. Am plătit foarte mult. Am avut mult stres, mi s-au tras toate. Un băiat și-a rupt piciorul. Am condus nici 500 de metri de la un local”, a povestit Antonio în casa Mireasa.

„Puteai să omori un om!”, i-a replicat un concurent.

În anul 2021, Antonio era trimis în judecată și a fost condamnat la 2 ani și 6 luni pentru fapta sa, în octombrie 2022. De asemenea, judecătorii l-au mai obligat la plata unor daune morale de 25.000 de euro și a unor daune materiale în valoare de 20.086,32 lei.

Cum decizia instanței nu a fost definitivă, în luna noiembrie a anului 2022, Antonio formula apelul. Însă norocul nu a fost de partea lui, iar Curtea de Apel l-a respins.

